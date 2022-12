"Heimat shoppen" im Fokus

Aktion in Ostbevern kam gut an

Unter dem Titel „Heimat shoppen“ fanden vom 9. September bis zum Kastaniensonntag in Ostbevern spezielle Aktionswochen statt.

Die Kampagne „Heimat shoppen“ wird im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region seit 2016 von der IHK Nord Westfalen in Kooperation mit dem Handelsverband NRW organisiert und den Sparkassen der Region gefördert. In diesem Jahr haben die Wirtschaftsförderung und Wirtschaft Ostbevern e.V. eine Meinungsumfrage mit der Kampagne verbunden.

Insgesamt haben sich laut einer Gemeinde-Mitteilung knapp 80 Personen an der Umfrage beteiligt. Unter den Teilnehmern wurden zehn BiberGoldCards im Wert von je 33 Euro ausgelost, die von der Wirtschaftsförderung gesponsert und mittlerweile ausgegeben wurden.

80 Personen beteiligt

Über eine BiberGoldCard im Rahmen dieser Aktion freuten sich: Franz Abbenhorn, Hannah Berger, Birgit Große Stetzkamp, Dieter Hübner, Friederike Jünck, Daniela Kunkemöller, Stephanie Querdel, Rolf Tornau, Martina Wachter und Andrea Winkels. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt derzeit im Rathaus. Es gab Feedback zum Angebot in Bezug auf den Handel, Wochenmarkt, Dienstleistungen und Gastronomie, zum Thema Öffnungszeiten sowie zur Verkehrssituation und zur Gestaltung des öffentlichen Raums im Ortskern. Die Ergebnisse werden in der Verwaltung für die weitere Arbeit verwendet und den Heimatshoppen-Partnern, den BiberGoldCard-Akzeptanzstellen sowie dem Verein Wirtschaft Ostbevern Anfang 2023 zur Verfügung gestellt.

„Ein Stück Heimat shoppen und regional einkaufen lässt sich das ganze Jahr“, so die Meinung von Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert. Ihr Tipp. „Sich informieren, welche Angebote es in Ostbevern gibt, Einkäufe bewusst planen und vor Ort kaufen, was geht. Das hilft, den lokalen Handel zu unterstützen und zu stärken. Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, kann in Ostbevern noch fündig werden und bekommt in den inhabergeführten Geschäften gleich auch die kompetente Beratung beim Kauf dazu.“

Dr. Tobias Kisser, Vorsitzender von Wirtschaft Ostbevern e.V. hat einen weiteren Tipp: „Wer noch kurzfristig eine Geschenkidee für Weihnachten sucht, dem sei die BiberGoldCard ans Herz gelegt.“