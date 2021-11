Herbstritt des Reitvereins Ostbevern statt Fuchsjagd

Zum Herbstritt trafen sich die Mitglieder des Reitvereins Ostbevern. Aufgrund der Pandemie hatte der Vorstand frühzeitig die traditionelle Fuchsjagd abgesagt. Stattdessen entschied man sich für einen lockeren Geländeritt, der für die Aktiven jeglicher Altersklasse vom zweiten Vorsitzenden Markus Gerdemann organisiert worden war. Die Strecke führte um die Schirlheide in Ostbevern. Pause wurde an drei Stationen auf freiem Feld gemacht, die von Vereinsmitgliedern besetzt waren. Am späten Nachmittag trafen sich dann Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner in der Reithalle zu einem Dämmerschoppen – unter Einhaltung der Corona-Richtlinien. Hier nahm der Vorsitzende Hubertus Nowag die Gelegenheit wahr, den Besuchern nochmals die herausragenden Mannschaftserfolge der abgelaufenen Saison in Erinnerung zu bringen und sprach sowohl den Aktiven wie auch den Ausbildern, Eltern und Pferdebesitzern den Dank des Vereins aus, nicht ohne jetzt schon auf die nächste „Fuchsjagd“ Ende Oktober 2022 hinzuweisen – diese soll dann wieder stattfinden.