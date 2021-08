Hilfe weiterhin dringend nötig

Es sind Bilder, die Uwe Leifhelm und auch die Mitglieder des DRK-Osrtvereins so schnell nicht vergessen werden. Sie alle waren in den vergangenen Wochen im Hochwassergebiet des Ahrtals im Einsatz und kommen zum gleichen Schluss: Von Normalität sind die betroffenen Gebiet noch weit entfernt und Hilfe wird weiter dingend benötigt.

Auch wenn die Nachrichten aus dem Ahrtal, in dem vor rund fünf Wochen das Hochwasser wütetet, weniger werden, so reißt die Welle der Hilfsbereitschaft der Menschen – auch aus Ostbevern – nicht ab. Immer wieder sind Meldungen in den sozialen Medien von Ehrenamtlichen zu lesen, die sich auf den Weg in die betroffenen Regionen machen, um dort zu helfen.

Einer von ihnen ist Uwe Leifhelm. Der Elektriker aus der Bevergemeinde nutzte die letzte Woche seines Urlaubes, um vom Hochwasser Betroffene wieder mit Strom zu versorgen. Als er von seinem Aufenthalt im Ahrtal berichtet, ist ihm eines besonders wichtig. Solche Hilfsaktionen dürften keine „One-Man-Show“ sein. „Das geht nur als Gruppe“, ist er überzeugt. Denn besonders bei der Elektrik sei es notwendig, dass auch die Folgearbeiten sichergestellt sind. Deswegen hat sich Leifhelm einem örtlichen Handwerksbetrieb angeschlossen und ist mit den Kollegen vor Ort zu den Kunden gefahren.

„Elektriker sind dort goldwert“, sagt er immer wieder. Und die Begründung ist einfach. „An Stromverteilerkästen traut sich niemand ran“, sagt Leifhelm mit Blick auf zahlreiche Handwerkskollegen die universell einsetzbar seien.

Die Bilder lassen ihn nicht los

Und nun? Seit der Ostbeverner aus dem Ahrtal zurück ist, lassen ihn die Bilder nicht mehr los. „Man sieht das im Fernsehen vorher, aber wirklich begreifen kann man das erst, wenn man es vor Ort gesehen hat.“ Hinzu kommen die Geschichten der Menschen hinter dem Unglück. So erzählt Leifhelm von einem älteren Ehepaar, dass erst kurz vor dem Hochwasser in die Region gezogen war. Sie hatten keine Kontakte in der Nachbarschaft, keine Freunde und auch keine Familienangehörigen. „Die sind komplett durchs Raster gefallen und haben wochenlang im Dunkeln gesessen“, ist Leifhelm immer noch erschüttert. Die beiden seien so durcheinander gewesen, dass er kaum habe arbeiten können, um sie mit Strom zu versorgen und so die Rollladen zu öffnen. Zum Glück habe sich ein Notfallsanitäter dann des Paares angenommen.

Es sind diese Geschichten, die auch die Mitglieder des DRK-Ortsverbandes Ostbevern – sie waren inzwischen mehrfach im Hochwassergebiet in der Eifel im Einsatz – mitnehmen. Die DRKler stellten gemeinsam mit weiteren Einheiten aus dem Kreis Warendorf Transportkapazitäten für eine eventuelle Evakuierung von Altenheimen oder Krankenhäusern bereit. Darüber hinaus waren sie mit weiteren Einheiten zum Betrieb einer Notunterkunft für bis zu 500 Personen in Rheinbach eingesetzt.

„ »Die sind komplett durchs Raster gefallen und haben wochenlang im dunkeln gesessen.« “ Uwe Leifhelm

Die Ostbeverner kümmerten sich vorrangig um die Unterbringung hilfsbedürftiger Betroffener und die Stromversorgung des zugehörigen Gebäudes. Außerdem führten sie einen Hilfstransport nach Rheinbach durch. Die Gemeinde Ostbevern hatte dazu 20 Betten und Spinte aus ihren Reserven zur Verfügung gestellt. Doch nicht nur die Gemeinde stellte Material für den Einsatz des DRK zur Verfügung, auch Uwe Leifhelm konnte mit zahlreichen Materialien ausgestattet ins Ahrtal aufbrechen. Ihn hatten verschiedene Ostbeverner Firmen vor seinem Einsatz im Ahrtal unterstützt.

DRK Sammelt Werkzeug-Spenden Foto: Wer hier mit einer Spende helfen möchte kann diese am heute zwischen 15 und 18 Uhr und am 28. August von 14 bis 18 Uhr am DRK-Heim, von Braun Straße 6b, abgeben. Gesucht werden Spitzhacken, Stemmeisen, Vorschlaghammer, Fäustel, Meißel, Schaufeln, Besen, Schrubber, Baueimer, Bohrhammer, Bautrockner, Wasserschläuche und Verlängerungskabel. Geldspenden können auf das Spendenkonto: IBAN DE52 4005 0150 0005 0156 72, Verwendungszweck: „Hochwasser“ überwiesen werden. Das DRK wird davon weiteres Material wie Handschuhe und Verbandmaterial kaufen. Spielsachen, Kleidung, Schulbedarf und Nahrungsmittel können leider nicht angenommen werden. Mitglieder des DRK Ostbevern planen, den Transport am 29. August durchzuführen und die Spenden vor Ort zu übergeben. Fragen können unter hochwasser@drk-ostbevern.de gestellt werden. ...

Das Ahrtal war es auch, wo der bisher letzte Einsatz des DRK stattfand – unmittelbar in Ahrweiler. Hier waren Rotkreuzler für fünf Tage Teil einer Mannschaft, die die Verpflegung für täglich bis zu 10 000 Personen sicherstellte. Die Ostbeverner waren für die Ausgabe der Warm- und Kaltverpflegung zuständig. „Dabei kam es zu zahlreichen Kontakten und Gesprächen mit Betroffenen und insbesondere Helfern. Aufgrund dieser privaten Kontakte erreichte Ostbevern nun ein Hilfeersuchen nach Hilfsmitteln“, sagt Christian Gerlach, Leiter der Bereitschaft des DRK Ostbevern. „Die betroffenen Wohnungen und Keller sind weitgehend vom Schlamm befreit und der Hausrat als Sperrmüll entsorgt. Viele müssen jetzt kernsaniert werden“, so Gerlach weiter. „Fliesen und Putz müssen von den Wänden und Fußböden und Estrich entfernt werden. Es fehlt also an allem, was dazu nötig ist, vom Werkzeug bis zur Atemschutzmaske, aber auch Getränke jeder Art werden gerne angenommen.“

„ »Die betroffenen Wohnungen und Keller sind weitgehend vom Schlamm befreit und der Hausrat als Sperrmüll entsorgt. Viele müssen jetzt kernsaniert werden.« “ Christian Gerlach, DRK

Die Helfer aus dem ganzen Bundesgebiet – auch Ostbeverner – haben inzwischen unzählige benötigte Werkzeuge in die betroffenen Regionen gebracht. Andere sind aber auch nur mit ihrer Muskelkraft angereist um zu helfen. Sie werden dazu von Sammelpunkten mit Bussen in die Schadensgebiete gebracht. Gerade für sie sind die Hilfsmittel gedacht, „denn von der Normalität sind die betroffenen Gebiete noch sehr sehr weit entfernt“, sagen sowohl Gerlach, als auch Leifhelm.