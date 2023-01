Hilfestellung aus erster Hand bei der Berufs- und Studienwahl

Berufskontakttag an der Loburg in Ostbevern

Die Referenten beim Berufskontakttag an der Loburg.

Was tun nach der Hochschulreife: Studium oder praktische Ausbildung? Oder doch lieber erst die Welt kennenlernen? Diese und viele weitere Fragen werden die Loburger Schülerinnen und Schüler der oberen Jahrgänge sicherlich schon beschäftigen, denn die Welt steht ihnen in absehbarer Zeit offen. Hilfestellungen geben da die regelmäßigen, unterschiedlich durchgeführten Berufskontakttage am Gymnasium.