Hobbykeglerin bis heute

Viele Jahre hat Wilma Grund mit ihrer Familie in Telgte gelebt. Seit 2005 wohnt sie in Ostbevern im Betreuen Wohnen von St. Anna, wo sie heute auch ihren 100. Geburtstag feiert.

Der heutige Tag ist für Wilhelmine Hermine Grund, die von Familie und Freunden nur Wilma genannt wird, ein besonderer. Denn sie feiert ihren 100. Geburtstag.

Das Licht der Welt erblickte das Geburtstagskind am 5. Oktober 1921 in Legden im Kreis Borken, unmittelbar an der holländischen Grenze. Sie war das jüngste Kind der Eheleute Schwieters und lebte mit ihren drei älteren Geschwistern – zwei Schwestern und einem Bruder – im Gasthof der Familie.

Als 1933 ihr Vater verstarb, zog Wilma mit ihrer Mutter, sie war gebürtige Telgterin, nach Telgte. Dort besuchte sie die Schule, war Torhüterin im Fußballverein und besuchte später die Handelsschule.

1945 lernte Wilma ihren Mann Karl kennen, der als Kriegsgefangener nach Telgte gekommen war. Ein Jahr später heirateten die beiden. Am 23. Dezember gaben sie sich standesamtlich das Ja-Wort. Die kirchliche Hochzeit folgte nach Weihnachten am 27. Dezember.

Von 1937 bis zu ihrer Pension arbeitete Wilma Grund als Chefsekretärin bei der Allianz. 1948 kam ihr Sohn zur Welt. Trotzdem fand sie neben Job und Kind die Zeit ihrem Hobby, dem Kegeln, nachzugehen. Über 20 Jahre war sie Kegelmutter in Telgte. 2005 zog die Jubilarin nach Ostbevern ins Betreute Wohnen von St. Anna und lebt dort bis heute. Sie engagierte sich als Mitglied im Heimbeirat und leitet heute noch die „Kegeltruppe“ des Betreuten Wohnens.

Heute ist sie stolze Oma von drei Enkelkindern und stolze Uroma von fünf Urenkeln (darunter sogar Drillinge).