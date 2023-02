Hoffnung auf Nachwuchs

Ausgesprochen zufrieden sind die Mitglieder des Spielmannszugs "Frei Weg" mit ihrer Führungsriege: Alle zu Wählenden wurden in ihren Ämtern bestätigt. Und so geht man optimistisch die anstehenden Aufgaben an.

Der Terminkalender des Spielmannszuges „Frei Weg“ steht: bei seiner Mitgliederversammlung am Samstag wurde wieder einmal mehr deutlich, dass die Musik der Gruppe auch über Brocks Grenzen hinaus gerne gehört wird. Etliche Termine bei Schützenfesten wie auch interne Feierlichkeiten sorgen dafür, dass sich die Musiker bestimmt nicht über Langeweile beklagen werden.

Doch vor der Besprechung der Termine war der Tagesordnungspunkt Wahlen abzuarbeiten, bei dem sich die Zufriedenheit mit der Leitungsriege zeigte: Alle zu Wählenden wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Erntedankumzug als Höhepunkt

Im Rückblick auf 2022 war die musikalische Begleitung des Erntedankumzuges im September das Highlight des Jahres, ebenso wie die Anschaffung neuer Vereinsjacken.

„Endlich wird es mal wieder einen Wochenendausflug geben“, freute sich Simon Knapheide hinsichtlich der Kurzreise, die der Spielmannszug Ende März unternehmen und die Gruppe zum Haus Ossenbrock in Bissendorf führen wird. Nicht nur das Vereinsleben wird dadurch gestärkt, denn: „Wir haben auch vor, zu proben“, berichtete der Vorsitzende Christoph Dieckmann.

Ein weiterer Blick in den Terminkalender offenbart, dass die bis dato traditionellen Auftritte bei zwei Schützenfesten in Lengerich nicht mehr vermerkt sind – diese Feierlichkeiten finden nicht mehr statt. Bei Festen in Brock und Ostbevern, ebenso wie auch in Ladbergen-Hölter können sich die Besucher aber weiterhin sicher sein, die Melodien und Rhythmen des Bröcker Spielmannszuges hören zu können.

Zu Gast in Kinderhaus

Mit einem Auftritt beim Schützenfest des St.-Wilhelmi-Vereins in Kinderhaus geht es für die Bröcker mal in eine neue Richtung. Dort werden sie das musikalische Programm ergänzen. Dieses wird etwas Besonderes sein, denn damit wird die Europaschützenkönigin, die dem Kinderhauser Verein angehört, gefeiert.

Auch wenn der Verein mit 30 Aktiven – im Alter von 14 Jahren bis zum über 50-Jährigen – aktuell gut aufgestellt ist, hoffen die Vorstandsmitglieder auf weiteren Zuwachs. „Jeder kann gerne zu den Proben kommen“, forderte Christoph Dieckmann alle Interessierten auf.