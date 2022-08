Hohe Trampolinsprünge und Gruselstorys

Ein spannendes wie erlebnisreiches Wochenende verbrachten nun einige Mitglieder des RVO während ihres Zeltlagers bei Osnabrück. Am Samstagmorgen machten sich 28 Teilnehmer inclusive Betreuer auf dem Weg zum RV Osnabrück-Hellern. Mit vollem Elan wurden laut einer Club-Mitteilung die Zelte aufgebaut und die Reitanlage erkundet. Nach dem Mittagessen spazierten die Ostbeverner zur Trampolinhalle „UpSprung“ in Osnabrück. Dort bestand ausreichend Gelegenheit, sich so richtig auszupowern. Abends wurde gegrillt, zudem standen verschiedene Spiele wie Völkerball auf dem Programm. Sehr spannend war die Nachtwanderung, die von der Jugendwartin des RV Osnabrück-Hellern mit ihren Team vorbereitet wurde. Erst eine Gruselgeschichte und dann der Spaziergang durch den Wald an den Geländegeistern vorbei, lies die aufgeregten Kinder nicht davon abhalten lautstark am Zeltplatz wieder anzukommen. Sonntag Mittag kamen alle müde und zufrieden zurück.