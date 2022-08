Hommage an zehn fantasievolle Künstlerinnen

„Her Song“ heißt ihr aktuelles Programm: Nikola Materne und Christiane Hagedorn, beide Gesang und Text, sowie Martin Scholz am Piano kreieren eine faszinierende und im besten Sinne unterhaltsame Hommage an zehn faszinierende Songwriterinnen.

Nikola Materne und Christiane Hagedorn präsentieren am Samstag in der Aula der JAS ihr neues Programm „Her Song“.

Hier ist der Name Programm:

„Her Song“ ist eine musikalisch-theatralische Hommage an kreative Musikerinnen, charismatische Persönlichkeiten, kämpferische Frauen, fantasievolle Künstlerinnen wie Björk, Nina Hagen, Lady Gaga, Abbey Lincoln oder Judith Holofernes. Diese stehen stellvertretend für alle Komponistinnen, die die Pop- und Jazzmusik mit ihren Songs und ihren schillernden Künstlerpersönlichkeiten geprägt haben – auf der Bühne wie im Studio, als Song-Writerinnen für andere, aber auch als Vorbilder für nachfolgende Generationen von Musikerinnen.

Nikola Materne und Christiane Hagedorn, beide Gesang und Text, sowie Martin Scholz am Piano kreieren eine faszinierende und im besten Sinne unterhaltsame Hommage an zehn faszinierende Songwriterinnen, zu der der Verein „OK.OstbevernKultur“ am Samstag (27. August) um 20 Uhr in die Aula der Josef-Annegarn-Schule einlädt.

Im In- und Ausland aktiv

Nikola Materne ist laut einer Mitteilung der Veranstalter eine Sängerin und Songwriterin sowie Vocalchoach aus Münster. Sie hat Musik mit Hauptfach Gesang studiert und sich mit zahlreichen Fortbildungen zu Belting, Atemtypen oder Jazzimprovisation weitergebildet. Seit 25 Jahren ist sie als Gesanglehrerin privat und an Musikschulen – wie der Musikhochschule Münster – tätig. Wenn sie nicht gerade unterrichtet, steht sie in verschieden Bands und Formationen wie „LePlay“, „Bonseipop“ oder dem „Stringtett“ auf der Bühne.

Christiane Hagedorn singt und spielt seit sie denken kann. Zunächst studierte sie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, trat danach in vielen Theater-Produktionen auf, spielte aber auch auf verschiedenen Musik-Festivals im In- und Ausland und singt in Clubs. In letzter Zeit fokussierte sich Christiane Hagedorn immer mehr auf eigene Projekte. Sie schreibt eigene Stücke und Bühnenprogramme, aber auch Songs.

Jazzstudium an der Folkwang Hochschule

Martin Scholz arbeitet seit seinem Jazzstudium an der Folkwang Hochschule als Musiker, Arrangeur und musikalischer Leiter in verschiedenen Konstellationen von Solo bis Bigband sowie im Bereich Schauspiel und Tanztheater. Seit 2012 arbeitet Martin Scholz eng als musikalischer und spielerischer Partner mit der Schauspielerin und Sängerin Christiane Hagedorn und ist mit ihr in mehreren Projekten unterwegs. Der gefragte Pianist, Jazz-Organist, Blechbläser, Arrangeur und Komponist lebt mit seiner Familie in Münster.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 14 Euro und sind in der Buchhandlung Düring erhältlich. Online können Karten über die Homepage des Vereins www.ostbevernkultur.de reserviert werden. An der Abendkasse sind die Karten drei Euro teurer.