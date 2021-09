Horstmann folgt auf Everwin

Mit Rückgabe seines Ratsmandates hat Bernhard Everwin (CDU) auch den Posten des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters abgegeben. In der jüngsten Ratssitzung am Donnerstag galt es deswegen, einen Nachfolger zu bestimmen. Vorgeschlagen wurde Heinz Hugo Horstmann (CDU). Mit 23 Ja-Stimmen – von 27 abgegebenen Stimmen, darunter auch eine Nein-Stimme, bei drei Enthaltungen – wurde der 54-jährige Ostbeverner von seinen Ratskollegen in das Amt gewählt. Bürgermeister Karl Piochowiak gratulierte mit einem Blumenstrauß. Der erste Strauß, den er in seiner langen Zeit als Ratsmitglied bekommen habe, wie Horstmann bei der Überreichung lachend erzählt.