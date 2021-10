Hüttenzauber mit Nikolaus zum Advent

An den Advents-Donnerstagen vom 25. November bis zum 16. Dezember findet wieder der Winter-Hüttenzauber statt.

Endlich ist es wieder soweit: Der Winter-Hüttenzauber findet wieder statt. Und zwar an den Advents-Donnerstagen vom 25. November bis zum 16. Dezember. Wie gewohnt öffnen die neuen Holzhütten, die in diesem Jahr Premiere haben, weil sie ja bisher noch nicht genutzt werden konnten, von 16 bis 21 Uhr.

Geplant ist ein breites Angebot von Hobby-Handwerkskunst bis Gewerbe. Interessierte Betreiber können sich ab sofort in der Geschäftsstelle der Ostbevern Touristik anmelden. Es stehen acht Hütten zur Verfügung. Wie gewohnt gibt es wärmende Getränke an der „Roten Box“, und für das leibliche Wohl ist gesorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Ostbevern Touristik.

Auch die große Weihnachtstanne in der Mitte des Kirchplatzes ist wieder mit dabei. „Wir freuen uns, wenn die Ostbeverner Kindergartenkinder wieder das Schmücken übernehmen“, wird Christine Schafberg von dem Ostbevern Touristik in der Mitteilung zitiert. „Wir haben einen Zeitplan erstellt, sodass jeder Kindergarten seine eigene Zeit bekommt und nicht alle Kinder auf einmal zusammentreffen.“

Der Nikolaus hat für den 9. Dezember (Donnerstag) seinen Besuch mit Geschenken angekündigt. Gemeinsam mit Jeanine Steltenkötter soll weihnachtlich gesungen werden.

Ostbevern Touristik verweist auf die Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnungen.