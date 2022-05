„Ich bin glücklich und stolz, eure Königin zu sein“

Heike Hüttemann strahlte am Samstagabend mit der untergehenden Sonne um die Wette. „Ich bin glücklich und stolz, eure Königin, Regentin im Schützenverein Loburg zu sein“, sagte die Ehrengardistin während der feierlichen Krönung. Wenn sie sich eines wünsche, dann sei das eine friedliche Zeit. Generell.

Heike I. hatte sich am Donnerstag mit dem 224. Schuss die Krone des Traditionsvereins aufgesetzt. Hüttemann geht in die Vereinsgeschichte als fünfte Königin unter insgesamt 65 Würdenträgern ein. Weiblichen Charme versprühten vor ihr Anni Welp (1994), Roswitha Grave (2000), Jennifer Leinkenjost (2013) und Elisabeth Nünnung (2014) vom Thron der Loburger Schützen aus. Königin Heike I. löst an der Seite ihres Mannes Andreas den 1000-Tage-König Patrik Merschkötter ab, dessen Amtszeit sich wegen der Corona-Pandemie zweimal verlängert hatte. Loburgland in Frauenhand: Die weibliche Dominanz in diesem Jahr komplettiert Julia Schröder, die den Hampelmann von der Stange schoss (186. Schuss) und dafür von der Königin ausgezeichnet wurde.

Pfarrer Marco Klein inthronisiert das Regentenpaar

Der dritte Festtag begann mit einem Kaffeetrinken für Vereinssenioren. Beim sich anschließenden Vereinskaiserschießen setzte sich Bernd Annegarn durch. Der insgesamt 126. Schuss brachte für den König von 2016 den Titel. Als zweiter Vereinsvorsitzender moderierte Annegarn auf dem Königshügel die Ehrungen, derweil sich Vereinschef Thomas Große Stetzkamp in den Hofstaat einreihte. Marco Klein, Pfarrer von St. Ambrosius, inthronisierte das Regentenpaar und verlieh die Insignien.

„Ein erfolgreiches Schützenfest“, bilanzierte Bernd Annegarn. Kinderdisco und Bacardiparty vom Mittwoch seien von der Stimmung her schwer zu überbieten. Positiv beurteilte der Vorstand den Festverlauf am Vatertag, dem Hauptschützenfesttag. Wehmütig verwies Annegarn darauf, dass keine weitere Loburger Throngesellschaft an dieser Stelle in Zukunft ihre Ehrung genießen werde. Nachdem dem Verein der Pachtvertrag für den angrenzenden Parkplatz gekündigt worden ist, müssen die Grenzen des Feierareals korrigiert werden. „Hügel, Spielgeräte und Unterstand werden wir versetzen“, warb Annegarn um freiwillige Helfer und Spender.

Bevor die Loburger Schützen aber am Samstagabend nur einen Gedanken darauf verschwendeten, ehrenamtlich zur Grenzbegradigung die Schippe zu schwingen, schwangen sie das Tanzbein. Zum Festball spielte die Band „Rainbow“ auf. Mit dem Ehrentanz eröffneten Königin Heike Hüttemann und Ehemann Andreas das Parkett. Mit Angelika und Holger Schmidt, Angelika und Ralf Grothuesheitkamp, Nicole und Frank Schröder, Brigitte und Markus Brune, Sabine Irish und Matthias Ruck sowie Nicole und Thomas Große Stetzkamp reihte sich der Hofstaat ein.