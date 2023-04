„Ich kann noch seinen Atem spüren"

Ostbevern

In den 60er Jahren hat er die Loburg in Ostbevern besucht und im Internat gewohnt. Eigentlich, sagt er, habe er das, was ihm als Schüler dort passiert sei, jahrzehntelang vergessen. Oder verdrängt? Ein Geistlicher, der für die Kinder verantwortlich war, kam in den Schlafsaal, küsste ihn, zog die Bettdecke weg. „Ich möchte ihn einfach treffen und ihn fragen: Warum hast du das gemacht?", sagt er heute, fast 60 Jahre später.

Von Bettina Laerbusch