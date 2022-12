"Ich würde sowas nie machen"

Unter Einfluss von Alkohol griff ein 18-Jähriger einen Polizisten an. Dafür kam er noch relativ glimpflich davon.

Eine wirklich plausible Erklärung für sein Verhalten hatte ein 18-Jähriger aus Ostbevern nicht parat, als er sich am Montag vor dem Jugendgericht verantworten musste. In dem Verfahren ging es um die Geschehnisse auf dem Loburger Schützenplatz, wo es in den frühen Morgenstunden des 26. Mai 2022 zu einer Schlägerei und anschließend einem Polizeieinsatz gekommen war.

Ein unbekannter Tatverdächtiger wurde laut Anklageschrift von einem Polizeibeamten festgehalten, ehe der nun Angeklagte den Polizisten von hinten ansprang und in den Schwitzkasten nahm. Der andere Tatverdächtige konnte dadurch entkommen.

400 Euro an Aktion Kleiner Prinz

„Es stimmt“, sagte der 18-Jährige nun knapp. Er sei stark betrunken gewesen. „Ich würde sowas nie im Leben machen“, beteuerte er zugleich, ansonsten nicht zu derartigen Taten zu neigen oder die Polizei abzulehnen. Auch der Vertreter der Jugendgerichtshilfe schilderte seine Eindrücke aus dem Gespräch mit dem jungen Mann. „Ihm war das sehr peinlich, gerade wegen der starken Alkoholisierung.“

„Polizisten müssen sich nicht alles gefallen lassen“, machte der Richter in der Sitzung mit Nachdruck klar. Der 18-Jährige Ostbeverner kam indes mit einem blauen Auge davon: Gegen die Zahlung von 400 Euro an die Aktion Kleiner Prinz in Warendorf wird das Verfahren gehen ihn vorläufig eingestellt.