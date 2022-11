Im Laternenschein durch den Ortskern

Ein Lichtermeer aus Laternen und brennenden Fackeln zog sich am Martinstag durch die Bevergemeinde. Initiiert wurde der St.-Martins-Umzug vom Kindergarten St. Ambrosius.

St. Martin – dargestellt von Uta Nettels – führte hoch zu Ross den Laternenumzug durch den Ortskern, der vom Kindergarten St. Ambrosius organisiert wurde, an.

Im Licht der bunten Laternen und der brennenden Fackeln wurde am Freitag mit einem gemeinsamen Gang der Barmherzigkeit des heiligen St. Martin gedacht. Der Ambrosius-Kindergarten hatte zum Umzug eingeladen und nicht nur dessen Mädchen und Jungen, sondern auch aus den weiteren Einrichtungen genossen diese Brauchtumsveranstaltung, die coronabedingt in den vergangenen Jahren ausfallen musste.

Die Geschichte der Mantelteilung

So voll wie am Freitag ist die Ambrosius-Kirche nur an besonderen Tagen. Der St. Martins-Tag gehört unumstritten dazu. Ungezählte Mädchen, Jungen und deren Eltern, Großeltern oder Onkel und Tanten wollten sich den Auftakt nicht nehmen lassen. Hier spielten einige Vorschulkinder, die „Schlauen Füchse“ des Ambrosius-Kindergartens, die Geschichte der Mantelteilung St. Martins nach. Die traditionellen Lieder wie „Laterne, Laterne“ und „St. Martin“ kamen der besinnlichen und gleichzeitig fröhlichen Stimmung zugute.

Einige Mitglieder des MVO begleiteten den Gesang und spielten auch während des anschließendes Umzuges musikalisch auf. Der startete mit St. Martin – dargestellt von Uta Nettels und verfolgt von den Augen der ungezählten Besucher – hoch zu Ross am Kirchplatz. Die vielen leuchtenden Laternen im Dunklen gaben dem gemeinsamen Spaziergang eine ganz besondere Atmosphäre.

Brezeln und Punsch zu Abschluss

Der bunte Trupp, dessen Verlauf von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und dem örtlichen Polizeibeamten gesichert wurde, ging am Seniorenheim vorbei über den Mühlenweg bis zur Wiese hinter der Kirche. Dort konnten die Teilnehmer noch einmal die Darstellung der Mantelteilung verfolgen, mit der an das barmherzige und selbstlose Verhalten des Soldaten und späteren Heiligen St. Martin für einen armen Bettler erinnert wird.

Mit Brezeln und warmen Punsch wartete der Förderverein der Franz-von-Assisi-Schule im Anschluss auf und bot damit noch Gelegenheit zum Beisammensein.