Immer perfekt aufgeladen

Mit der Software EAAZE hat der Nutzer die volle Kontrolle über Ladeinfrastruktur seines Elektrofahrzeuges. Entwickelt wurde diese neue Software vom Ostbeverner Unternehmen Avency, das damit das Laden der immer mehr werdenden E-Fahrzeuge optimieren will. Denn eine Lösung zur optimalen Ausnutzung von Ladesäulen habe es bisher nicht gegeben, so das Unternehmen.

Ein kreatives Team an Software-Entwicklern hat sich unweit der Bever im früheren Wörmann-Haus niedergelassen und entwickelt dort neue Softwarelösungen für die digitale Zukunft. Die ehrgeizige Mannschaft um Geschäftsführer und Inhaber Roland Albers hat während der Corona-Pandemie eine Software entwickelt, die unter einem eigenen Unternehmen vertrieben wird: EAAZE. Diese herstellerunabhängige E-Mobilitätsplattform wurde für ein flexibles Ladeinfrastruktur- und Hardware-Management im Sommer 2021 in Ostbevern geschaffen. Das Start-up-Unternehmen bietet modulare und flexible Lösungen für elektrifizierte Fuhrparks und Ladesäulen an.

Großes Potenzial

Geschäftsbereichsleiterin Esther Heupel bescheinigt der Software großes Potenzial. Über 100 Ladepunkte sind schon angeschlossen, sodass viele E-Autofahrende bereits von dieser Lösung profitieren. E-Mobilität werde – so Esther Heupel – immer bedeutender und die Förderung durch den Staat mache sie auch für Unternehmen immer attraktiver. Unterstützt werden Roland Albers und Esther Heupel von weiteren Fachleuten und Experten, die sich bereits seit vielen Jahren mit Themen wie Parkraumbewirtschaftung, Ladeinfrastruktur, serviceorientierte Abrechnungslösungen oder Schnittstellen auseinandersetzen. Mit der Software EAAZE hat der Nutzer die volle Kontrolle über die Ladeinfrastruktur seines Elektrofahrzeuges.

Geboren wurde die Idee zu EAAZE, als die Ostbeverner Digitalagentur Avency von dem Ladesäulenhersteller Pion Technology aus Osnabrück darauf aufmerksam gemacht wurde, dass derzeit keine wirklich optimale Lösung zur Steuerung von Ladeinfrastruktur am Markt vorhanden ist.

Das Ergebnis ist die Softwareplattform EAAZE. Diese übermittelt und speichert Daten zu der geladenen Strommenge, zum Zeitpunkt des Ladevorgangs und zum Nutzer der Ladesäule. Die Software gibt es auch im Design des Kunden. Die Gestaltung ist nahezu grenzenlos.

„ »Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laden ihre Firmenfahrzeuge zu Hause auf. Mit einem Key, der das Auto identifiziert, könnten sie den Verbrauch ganz einfach mit ihrem Arbeitgeber abrechnen.« “ Esther Heupel

Ein Beispiel zur Elektrostrom-Aufladung von Firmenfahrzeugen in der privaten Garage nennt Esther Heupel: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laden ihre Firmenfahrzeuge zu Hause auf. Mit einem Key, der das Auto identifiziert, könnten sie den Verbrauch ganz einfach mit ihrem Arbeitgeber abrechnen.“ Chef-Entwickler Bernd Niehues und Esther Heupel nennen weitere Innovationen, die das Aufladen erleichtern. „In Parkhäusern und Tiefgaragen kann EAAZE durch getrennte Abrechnung von Ladezeit und reiner Parkzeit verhindern helfen, dass Parkplätze mit Ladesäulen von Fahrzeugen auch über die Ladezeit hinaus blockiert werden.“ Möglich ist auch, dass ein Arbeitgeber oder eine Hausverwaltung Ladestationen für Personal, für Kunden oder für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses bereitstellt.

Um das Kontingent maximal auszuschöpfen, gibt es auch die Möglichkeit, Ladevorgänge über die Software zu starten und zu beenden. Natürlich wird schon fleißig an der Weiterentwicklung der Software gearbeitet. Esther Heupel: „Mit unserer Software möchten wir die Ladesäulen so managen, dass möglichst viele E-Autofahrende an einer Ladesäule laden können. Das soll dadurch möglich sein, dass die Software die wartenden Nutzer informiert, sobald ein Ladeplatz frei ist.“ Die Chancen, die dieses Produkt bietet, lassen kreative Ideen jederzeit zu. So sei auch daran gedacht, durch effiziente Stromnutzung das Energiemanagement noch weiter zu verbessern. Esther Heupel: „So könnte der Strom aus der eigenen PV-Anlage auf dem Privat- oder Firmendach für das Laden genutzt werden, insbesondere wenn die Leitung am Standort nicht genug Strom zur Verfügung stellt.“ Natürlich kostet EAAZE auch Geld: Die Software kann von Unternehmen sowohl gekauft als auch gemietet werden. Das neue Produkt bietet allerdings auch Perspektiven für die Weiterentwicklung neuer Geschäftsmodelle. Zwei Beispiele nennt Esther Heupel: „So könnten Geschäfte ihren Kunden während des Einkaufes das kostenlose Laden des Autos anbieten. Oder: Ladestationen in Parkhäusern und Tiefgaragen stehen nachts den Anwohnern zur Verfügung.“

Modularer Aufbau

Und Bernd Niehues ergänzt: „Die Software ist modular aufgebaut. Sie kann je nach Wunsch und Bedarf auf den Kunden individuell zugeschnitten und an verschiedene Bestandssysteme angebunden werden.“ Anregungen zur Weiterentwicklung gibt es schon viele. Eine nennt Esther Heupel: „Wir möchten es möglich machen, dass sich die Ladesäulen bei Notstrom abstellen und wichtige Autos automatisch betankt werden. Das ist dort sinnvoll, wo es wichtig ist, jederzeit einsatzbereit zu sein, etwa in Krankenhäusern oder bei Feuerwehren.“

Zum flexiblen Gesamtpaket gehört das gemeinsame Gespräch für eine maßgeschneiderte Lösung.