Impulse für die Selbstständigkeit

„Marketing und Kunden-Akquise“ ist der Schwerpunkt des nunmehr zweiten Unternehmerinnen-Talks, zu dem die Gemeinde Ostbevern einlädt. Eingeladen sind alle interessierten Gründerinnen und Unternehmerinnen, die sich austauschen und ihre Erfahrungen an andere Unternehmerinnen weitergeben möchten.

um zweiten Unternehmerinnen-Talk laden Margarete Götker, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostbevern, und Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert am 21. September (Mittwoch) um 19 Uhr ins Rathaus nach Ostbevern ein. „Wir möchten den Faden vom ersten Treffen im Juni diesen Jahres aufgreifen und weitere Impulse bei Themen der Selbstständigkeit geben sowie die Vernetzung untereinander weiter fördern“, sind sich Margarete Götker und Yvonne Ganzert einig. Eingeladen sind alle interessierten Gründerinnen und Unternehmerinnen, die sich austauschen und ihre Erfahrungen an andere Unternehmerinnen weitergeben möchten.

Der inhaltliche Schwerpunkt des Treffens wird laut einer Mitteilung der Gemeinde „Marketing und Kunden-Akquise“ sein: „Das sind Themen, die den meisten Gründerinnen und Unternehmerinnen unter den Nägeln brennen – kein Wunder, denn es ist die Resonanz bei der Kundschaft, die letztlich darüber entscheidet, ob die eigene Idee erfolgreich am Markt platziert werden und sich halten kann. Doch es gibt so viele Marketing-Kanäle, dass es unmöglich ist, alle gleichzeitig bedienen zu können: Was bringt den Erfolg?“

Die Gründungs- und Unternehmensberaterin Astrid Hochbahn erläutert in einer kurzen Einführung, welche Möglichkeiten es gibt, sich bekannt zu machen und was bei der Auswahl der Marketing-Kanäle bedacht werden sollte. Anschließend wird Gelegenheit gegeben, eigene Ideen untereinander auszutauschen. Gern können dafür Visitenkarten, Flyer, Postkarten oder andere Marketingmaterialien mitgebracht werden.

Interessierte können sich bis zum 19. September per E-Mail an goetker@ostbevern.de oder ganzert@ostbevern.de anmelden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es unter

0 25 32 / 82 35.