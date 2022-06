In 90 Minuten durch die Jahrhunderte

Lag es daran, dass Führungen für Schulklassen im Heimathaus in den vergangenen beiden Jahren fast nicht mehr stattgefunden haben? Oder war die 4a der Ambrosius-Schule, die mit Klassenlehrerin Britta Fricke zur Erkundung der Geschichte gekommen war, besonders wissbegierig? Feststeht: Das war eine Führung, die Alfred Stiller vom Heimatverein besonderen Spaß bereitet hat.

Die Geschichte des 220 Jahre alten Fachwerkhauses, das bäuerliche Leben von Mensch und Tier unter einem Dach – all das wollten die 21 Schülerinnen und Schüler ein wenig genauer erklärt bekommen. Wo die Hühner früher untergebracht waren? Die Frage konnte nur mit Mutmaßungen beantwortet werden. Sonst ging‘s um den alten Webstuhl, das Haus Bevern, die Upkammer und die Jahresangaben – in lateinischen Zahlen – an den alten Kaminsteinen.

Auch das Archiv und das Bischofszimmer, zum Gedenken an den in diesem Haus geborenen Dr. Johannes Poggenburg, wurden näher in Augenschein genommen, bevor es ins Obergeschoss mit den alten Handwerkszeugen ging. Ob Schuhmacherei, Schneiderei, Tischlerei, Schmiede oder die Imkerei – immer wieder waren die jungen Besucher den Erläuterungen schon einen Schritt voraus. Nur in den alten Schulbänken aus den 1930er- bis 1950er-Jahren mussten sie sich getreu den Schulregeln von 1900 „mucksmäuschenstill“ und „ganz ordentlich“ verhalten. Aber auch das schien Spaß zu machen.