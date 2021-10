Infektionsgeschehen nach wie vor diffus

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt in der Bevergemeinde weiter an. Einem konkreten Ereignis können die Zahlen jedoch nicht zugeordnet werden.

In den kommenden drei Wochen sollen Anschreiben an alle Bürger über 70 Jahren mit Informationen zur Auffrischungsimpfung verschickt werden.

Neben Warendorf, Sassenberg, Beelen und Beckum ist auch die Bevergemeinde im Geo-Portal des Kreises Warendorf dunkelrot eingefärbt. Seit Tagen steigen die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Ostbeverner. 36 meldete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch. Ostbeverns Inzidenz lag bei 179,9. Grund genug für Bürgermeister Karl Piochowiak, in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses auf die Problematik hinzuweisen.

In der vergangenen Woche habe das Kinder- und Jugendwerk im Rahmen des Ferienprogramms einen Ausflug zu einem Freizeitpark unternommen. „29 Personen haben daran teilgenommen. Vor dem Ausflug haben alle Teilnehmer einen Test durchgeführt. Leider wurden nach dem Ausflug drei Personen, darunter auch eine Person des Betreuerteams, positiv getestet“, sagte Piochowiak. Alle sonstigen Infektionen, die es in diesen Tagen in der Bevergemeinde gibt, seien aber keinem einzelnen Ereignis zuzuordnen, und das Infektionsgeschehen sei als „diffus“ einzuordnen.

Piochowiak appellierte noch einmal, an die Bürger, sich impfen zu lassen. Nach der Schließung des Impfzentrums in Ennigerloh soll es durch den Kreis aber weiter das Angebot der mobilen Impfungen geben. Auch in der Bevergemeinde wird das Impfmobil wieder Station machen. Die Termine sind bislang für den 11. November wie für den 2. Dezember geplant. Jeweils von 11 bis 15 Uhr werden die Impfungen dann ohne Anmeldung möglich sein.

Auch für Auffrischungsimpfungen machte sich der Verwaltungschef stark. In den kommenden drei Wochen sollen alle über 70-, 80- und 90-jährigen Bürger ein Anschreiben zu dieser dritten Impfung erhalten.