Der Duft von Weihrauch zog durch die Ambrosiuskirche. Und auch wenn die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung allgegenwärtig waren, so war es doch festlich während des Gottesdienstes anlässlich der Firmung von 53 jungen Katholiken an diesem Sonntag. „Das war wohl die längste Firmvorbereitung, die es in Ostbevern je gegeben hat – und wohl auch die komplizierteste“, sagt Weihbischof Dr. Stefan Zekorn bei der Begrüßung an diesem Morgen.

Denn eigentlich hätte die Firmung bereits im Februar stattfinden sollen. Musste jedoch seinerzeit aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie in letzter Minute abgesagt werden. „Das war wirklich eine schwierige Entscheidung“, sagte Zekorn. Umso glücklicher jetzt die Situation, dass die Firmung, die unter dem Leitfrage „Ist da wer? Gott?!“ stand, durchgeführt werden konnte. In zwei Gruppen wurden die Firmlinge der Ambrosiusgemeinde aufgeteilt und erhielten am Sonntag das Sakrament der Firmung, mit der die teilnehmenden Jungen und Mädchen das Taufversprechen, das ihre Eltern und Paten bei der Taufe für sie abgegeben haben bestätigten.