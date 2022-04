Jubiläum wirft Schatten voraus

Ein großes Jubiläum wirft seine Schatten voraus: Seinen 150. „Geburtstag“ wird der Schützenverein Westbevern-Brock von 1872 beim kommenden Schützenfest Ende Mai begehen. Welche Planungen und Vorbereitungen der Vorstand bisher dafür getroffen hat, wurde bei der Vereinsversammlung am Freitag besprochen. Im Weiteren standen Rückblicke und Wahlen auf der Tagesordnung.

„Es ist der kürzeste Jahresbericht während meiner Vorstandsarbeit“, bemerkte Berthold Sendker bei seiner Zusammenfassung der Aktionen. „Das gesamte Jahr mit der Corona-Pandemie hat eigentlich nicht viel gebracht“, fügte er hinzu. Einiges konnte aber doch durchgeführt werden, beispielsweise die Winterwanderung und die Herrichtung eines Gedenkplatzes am alten Schützenplatz. „Einen herzlichen Dank an alle, die das Schützenleben aktiv mit begleiten und unterstützen“, betonte er.

Bei den Wahlen wurde Siegfried Mentrup als Kassierer wie auch Thomas Altenschulte als stellvertretender Schriftführer wiedergewählt.

Dass der Terminkalender nicht so gut wie gewohnt gefüllt war, offenbarten auch Jessica Mentrup (Damengarde), Philip Dieckmann (Ehrengarde) und Christoph Dieckmann (Spielmannszug) in ihren Rückblicken.

Zu Gast war Karl Piochowiak, der froh war, „jetzt wieder an Geselligkeit denken zu können“. Neu dürfte für viele Anwesende in des Bürgermeisters Ausführungen gewesen sein, dass die Kinderbedarfsplanung vermutlich im nächsten Jahr eine zusätzliche Kindergartengruppe im Ortsteil notwendig machen wird.

Das Jubiläumsschützenfest am 26. und 27. Mai, das neben dem gewohnten Ablauf umfangreich gefeiert werden soll, rückte in den Fokus der Versammlung. Der Empfang der Gastvereine mit eigenem Preisschießen, das Kaiserschießen aller Ostbeverner Könige mit Krönung, Pokal- und Preisverleihungen für die Gastvereine wie auch Festreden sind die Hauptmerkmale des Schützentages an Christi Himmelfahrt. Am Tag darauf steht nicht nur die Königsproklamation im Mittelpunkt, eine Besonderheit wird das Jubiläumskaiserschießen der Bröcker Könige sein.

Als nächste Termine nannte der Vorstand das „Warm-up“ zum Schützenfest am 22. April und die große Schützenversammlung am 6. Mai.