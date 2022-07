„Jugendknast wünsche ich keinem“

Philip Schlaffer: Neonazi, Anführer einer Rockergang, Drogenkrimineller. So liest sich der Lebenslauf – grob – von Schlaffer bis zu seiner Inhaftierung im Jahr 2014. Seit 2016 ist er auf freiem Fuß und seit kurzem frei von Bewährungsstrafen. Schlaffer ist mittlerweile Anti-Aggressionstrainer und leitet Workshops an Schulen. Kurz vor den Sommerferien war er in der Josef-Annegarn-Schule zu Gast und berichtete dort in den Jahrgängen acht und neun.

