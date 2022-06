Junger und aktiver Verein

Gerade einmal anderthalb Jahre ist der Verein „Initiative Eichendorffsiedlung“ alt, aber deswegen nicht minder aktiv. Nach der Gründung des Vereins am 23. Januar vergangenen Jahres, konnte zunächst Ende 2021 eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Jüngst folgte dann die erste ordentliche Mitgliederversammlung im Beverhof Nyuken.

Der Verein zählt aktuell 61 Mitglieder, circa die Hälfte der Personen waren bei der Versammlung, freuen sich die Verantwortlichen über die gute Resonanz der Mitglieder. Neben den üblichen Vereinsregularien, Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes, stand ein Vorstandsposten zur Wahl. Marina Peters wird bei der Initiative künftig als Beisitzerin im Vorstand mitarbeiten.

Jahresrückblick auf der Agenda

Auch der Jahresrückblick stand auf der Agenda der Versammlung. So erinnerten die Vorstandsmitglieder an das „Highlight“ – nämlich den Bau der Mehrgenerationenhütte inklusive Büchertauschregal, der Anlage von Beeten in der Siedlung, das gemeinsame Richtfest und die offizielle Einweihungsfeier. Das Projekt Mehrgenerationenhütte wurde durch Vital8.NRW im Kreis Warendorf gefördert (WN berichteten).

Der Vorsitzende Siegmund Friedrich richtete an dieser Stelle einen ganz besonderen Dank an die tolle Nachbarschaft, die über 400 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet haben. Es sei nicht nur tatkräftig mit angepackt worden, sondern es hätten sich auch viele Helfer gefunden, die sich um Essen und Getränke gekümmert hätten oder das notwendige Arbeitsmaterial besorgt und Werkzeuge ausgeliehen hätten. Doch auch an die großzügigen Spender, die den Verein bislang bedacht haben, richtete Friedrich seinen Dank.

Und Dank gab es wiederum vom zweiten Vorsitzenden René Teuber für Siegmund Friedrich: Er lobte desen exzellente Arbeit und seinen großartigen persönlichen Einsatz für den Verein.

Zum Schluss wagten die Mitglieder noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Monate. So laufen aktuell die Planungen für ein Sommerfest.