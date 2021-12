Kakao für alle Geschmäcker

Eigentlich würde der Winter-Hüttenzauber auf dem Kirchplatz am heutigen Donnerstag schon in die zweite Runde gehen. Dabei liegt die Betonung auf eigentlich. Denn der kleine Weihnachtsmarkt in der Bevergemeinde, der an jedem Donnerstag im Advent stattfindet, wurde bereits zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt (WN berichteten). Und eigentlich wäre auch das Team vom Eine-Welt-Laden mit von der Partie gewesen. Doch auch das ist nun einmal nicht möglich. „Wir hätten eine Hütte gehabt, und dort verschiedene Sorten Kakao zum Probieren angeboten“, sagte Magdalena van Teeffelen, stellvertretend für das ganze Team des Eine-Welt-Ladens.

Nur zu gerne hätten van Teeffelen und ihre Mitstreiterinnen den Ostbevernern den fair gehandelten Kakao schmackhaft gemacht. Während Magdalena van Teeffelen über die geplante Aktion berichtet, gerät sie ins Schwärmen. „Der Kakao ist so lecker“, sagt sie, während sie verschiedene Packungen in den Händen hält. Das Problem nun? „Der Absatz ist nicht da“, sagt sie auch mit Blick auf die monatelangen Schließungen des Ladens während des Lockdowns. „Normalerweise gibt es auch immer beim Martinsumzug unseren Kakao mit Honig“, sagt sie. Doch auch der ist ausgefallen. „Dabei mögen die Kinder diese Geschmacksrichtung so gerne“, weiß sie aus Erfahrung.

Zur Zeit denke man noch über eine Alternative nach, um das Kakao-Tasting oder zumindest eine kleine Infoveranstaltung durchführen zu können. „Vielleicht können wir noch einmal einen Marktstand machen“, überlegt van Teeffelen laut. Denn ihr liegt das Thema am Herzen, das wird während des Gesprächs immer wieder deutlich. Und sie verweist auch auf die Kampagne „Sweet Revolution 2021“ der Initiative Fairtrade Deutschland, die auf die Missstände bei den Arbeits- ud Produktionsbedingungen bei Kakao aufmerksam machen soll.

„Die weltweite Kakao-Produktion ist gezeichnet von Ausbeutung und Abhängigkeit: Schätzungsweise 90 Prozent des weltweit produzierten Kakaos stammen von Familienbetrieben, die oft nur kleine Felder von weniger als fünf Hektar bewirtschaften. Große Plantagen tragen nur fünf Prozent zur Kakaoproduktion bei. Viele Kleinbauern leben in Armut. Sie wissen nicht, was ihre Rohstoffe am Markt wert sind. Zwischenhändler nutzen diesen Zustand aus und bezahlen oft zu niedrige Preise. Da es nur wenige Konzerne gibt, die Kakao verarbeiten, beherrschen diese den Markt. Geringes Fachwissen und das sehr niedrige Einkommen der Kleinbauernfamilien führen zu hohen Abhängigkeiten und ausbeuterischer Kinderarbeit“, ist unter anderem auf der Homepage von Fairtrade Deutschland zu lesen.

Um genau diesen Zustand zu ändern, will auch das Team des Eine-Welt-Ladens seinen kleinen Beitrag leisten, über Missstände informieren und den fairen Handel mit Kakao und Schokolade weiter voran bringen. Unterstützung gibt es dabei vom „Kleinen Hofladen“ und von der „Beverdeele“, die faire Produkte des Eine-Welt-Ladens ins Sortiment aufgenommen haben. „Das ist für uns ein Segen“, freut sich Magdalena von Teeffelen.

Für die Weihnachtszeit sind noch ein paar fair gehandelte Schokonikoläuse im Eine-Welt-Laden zu haben. Und natürlich Kakao in zahlreichen Geschmacksrichtungen von Zartbitter über Honig bis hin zu Orientalisch. Der Eine-Welt-Laden im Erdgeschoss des Edith-Stein-Hauses hat immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr, freitags von 15 bis 16.30 Uhr und sonntags von 10.15 bis 12.15 Uhr geöffnet.