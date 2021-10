Kaltes Licht lockt Insekten

Der Lichtverschmutzung entgegenwirken – das ist ein Ansinnen der Sozialdemokraten in der Bevergemeinde. Deswegen beantragten sie jetzt, dass die Verwaltung geeignete Maßnahmen entwickeln und umsetzen solle.

„Wissenschaftlich ist erwiesen, dass Insekten von kaltweißem Licht über 2700 Kelvin angezogen werden und das sollte verhindert werden“, heißt es in einem Antrag der SPD.

„Die SPD-Fraktion bittet geeignete Lichtschutzmaßnahmen bezogen auf die Gemeinde Ostbevern zu entwickeln und umzusetzen“, so lautete ein Antrag, mit dem sich die Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses beschäftigen mussten. Konkret ging es darum, dass unter anderem bei neu zu installierenden Straßenlaternen die Farbtemperatur der Leuchtmittel auf 2200 bis 2700 Kelvin reduziert wird.

Außerdem soll bei älteren Laternen überprüft werden, ob ein Austausch der Leuchtmittel möglich ist. „Wissenschaftlich ist erwiesen, dass Insekten von kaltweißem Licht über 2700 Kelvin angezogen werden, und das sollte verhindert werden“, heißt es in der Begründung der SPD unter anderem. Auch bei der Anzahl der Straßenlaternen solle nach Möglichkeit nachgebessert werden. So soll – geht es nach den Sozialdemokraten – jede zweite Straßenlaterne abgestellt werden. „Die Straßensicherheit muss natürlich gewährleistet sein“, sagte Katharina Weixler (SPD) dazu.

Licht ins Dunkel konnte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt bringen: „Wir arbeiten in diesem Bereich immer wieder“, sagte er und stellte dann aber auch die Frage: „Was will man eigentlich?“ Denn gerade bei der Beleuchtung gebe es zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen. „So sehen ältere Menschen im Dunkeln anders als im Hellen“, sagte Witt. Das hänge mit abnehmender Funktion der Rezeptoren im Auge zusammen. Das wiederum erfordere eine höhere Helligkeit. Und auch dem müsse man bei der Beleuchtung gerecht werden.

Darüber hinaus zählte Witt Maßnahmen auf, die in Sachen Lichtschutzmaßnahmen umgesetzt würden. So werden sowohl das Rathaus als auch der Kirchturm abends – zumindest so lange wie die Straßen noch belebt sind – noch angestrahlt, nachts jedoch werde die Beleuchtung abgeschaltet.

War die Straßenbeleuchtung zuletzt noch mit 40-Watt-Strahlern ausgestattet, sei das schon lange auf 18-Watt-Leuchtmittel umgestellt worden. Und auch in jedem neuen Baugebiet setzte man bei der Ausleuchtung der Straßenbereich auf LED-Technik.

„Ich halte das nicht für zielführend und notwendig“, sagte unter anderem Florian König (FDP) zu den Ideen der SPD. Er sehe die Kompetenz in dieser Hinsicht eindeutig in der Verwaltung, die sich regelmäßig mit dem Thema auseinandersetze. Ähnlich gestaltete sich dann auch das Abstimmungsergebnis: Mit den Stimmen der CDU wurde der Antrag abgelehnt. Die Liberalen enthielten sich. Grüne und SPD votierten dafür.