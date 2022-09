Kein „Black out“ bei den Einsatzkräften

Ohne Strom stößt man in vielen Bereich ganz schnell an das Ende der Leistungsfähigkeit. Doch was, wenn wirklich einmal der Strom wegbleibt und das viel länger als nur ein paar Minuten? Dieses Szenario übte jetzt die Einsatzeinheit 2 des DRK im Kreis Warendorf in Ostbevern.

Licht, Radio, Fernsehen, Heizung, Handy, warme Mahlzeiten. . . diese Liste könnte beinahe noch unendlich fortgeführt werden, wenn es um Dinge im Alltag geht, die Strom benötigen, um zu funktionieren. Doch ebengenau dies gab es bei der Übung des DRK-Ortsvereins Ostbevern gerade nicht. „Black out“ lautete das Szenario, was am Samstag im Ortskern simuliert wurde. Sprich ein großflächiger und länger andauernder Stromausfall. Was erwartet die Rettungskräfte und auch die Bevölkerung in so einem Fall? Genau das konnten sich Interessierte hautnah ansehen und miterleben.

Doch nicht nur Ostbeverner Einsatzkräfte waren vor Ort. Beteiligt als Einsatzeinheit 2 des Kreises Warendorf waren auch die Ortsverbände Beelen, Sassenberg, Telgte und Everswinkel.

Aufbau bereits an 8 Uhr

Ort des Geschehens war zum einen das Edith-Stein-Haus, zum anderen hatten die Einsatzkräfte bereits morgens ab 8 Uhr begonnen verschiedene Einsatzbereiche auf dem Kirchplatz aufzubauen, um so eine möglichst realistische Situation zu schaffen. So wurden Hilfesuchende – zahlreiche Statisten sorgten mit schauspielerischem Talent immer wieder für herausfordernde Situationen bei den Einsatzkräften – im Eingang des Pfarrheims zunächst einmal registriert. Und zwar ganz klassisch mit Hilfe sogenannter Ausweis- und Bezugskarten. „Digital ist man ohne Strom recht schnell am Ende“, erklärte Christian Gerlach vom Ortsverein unter anderem Bürgermeister Karl Piochowiak und weiteren Vertretern der Verwaltung sowie einigen Kollegen der Feuerwehr. Die Politik war nur mit Ratsherr Philipp von Beverfoerde an diesem Vormittag vertreten.

„ »Digital ist man ohne Strom recht schnell am Ende.« “ Rotkreuzleiter Christian Gerlach

Während Christian Gerlach im Edith-Stein-Haus einiges zur Unterbringung der Menschen in Notsituationen erläuterte, ratterte im Innenhof ein Notstromaggregat. Über flexible Leitungen galt es dort nämlich zunächst eine Stromversorgung aufzubauen, denn „eine Einspeisemöglichkeit gibt es hier nicht“, so der Rotkreuzler weiter. Wo es sie hingegen gibt: „Im Rathaus“, darauf wiesen Bürgermeister Karl Piochowiak und Ordnungsamtsleiterin Barbara Roggenland unisono hin, bemängelten aber ihrerseits auch im gleich Atemzug das noch fehlende Notstromaggregat (siehe weiterer Bericht). „Das ist nicht gut“, kommentierte auch Gerlach diesen Umstand. Sechs Aggregate waren beispielsweise an diesem Vormittag notwendig, um die Infrastruktur nur mit dem nötigsten zur Versorgung von maximal 250 Personen aufzubauen.

Verletzte aus dem Wald werden in Sanitätszelt gebracht

Neben der Aufenthalts- und Betreuungsmöglichkeit, hatten die Rotkreuzler unter anderem ein Sanitätszelt aufgebaut. In einem Nebenszenario mussten die Rettungskräfte mit Unterstützung der Hundestaffel Verletzte in einem Waldgebiet aufspüren und ins Dorf bringen. 25 Patienten pro Stunde können in dieser Einrichtung fürs Erste notversorgt werden. „Eine Platzwunde am Kopf, Verbrennungen, einen Treppensturz und eine Knieverletzung“, zählt Helena Fonfara vom Ortsverein Everswinkel auf, habe sie an diesem Vormittag schon behandelt. Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, eine erste Kurzuntersuchung durchzuführen, einen Zugang zu legen und Schmerzmittel zu geben, um dann im Team zu entscheiden, was mit den Patienten weiter passiert. „Einige können zurück in die Betreuung gehen, andere werden mit dem Krankentransportwagen oder mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gefahren“, erklärt Helena Fonfara.

Doch nicht nur Verletzte kommen an die Einsatzstelle. Auch Menschen, die Hilfe benötigen, weil sie sich selber zu Hause nicht mehr versorgen können – zum Beispiel mit einer Mahlzeit. Dafür haben die Einheiten des DRK im Kreis Warendorf mobile Großküchen. Eine davon ist beim Ortsverein Beelen stationiert und gehört somit zu der Ostbeverner Einheit. Nahezu nagelneu wurde die Küche nun vor der Kirche aufgebaut. Ob Konvektomat oder Spülmaschine – in der Großküche, die draußen unter Pavillons ebenso aufzubauen ist, wie auch in Gebäuden, es fehlt nichts. 300 000 Euro haben die Gerätschaften, die allesamt auf einem Lkw verstaut sind, gekostet. „Das ist jetzt ihr vierter Einsatz“, erläutert Gerlach zu der Küche, die erst ein dreiviertel Jahr alt ist – und die heute für die Versorgung der Statisten wie der DRK-Mitglieder da ist.

Ganz klar macht Christian Gerlach beim Rundgang auch an dieser Station, dass die Möglichkeit zur Hilfe begrenz ist. „Wir können sehr viel, aber nicht alles“, appelliert er an die Bevölkerung, auch ein Stück weit selbst auf eine Katastrophenlage vorbereitet zu sein. „Wir wollen keine Panik machen“, sagte auch Bürgermeister Piochowiak, dennoch sei es wichtig sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen.

Und das taten auch viele Ostbeverner, wie Christian Gerlach im Gespräch am Sonntag betont, und bei dem sein Fazit zur Übung der Einsatzeinheit 2 überaus positiv ausfällt. „Die Ostbeverner Bevölkerung war zahlreich vor Ort und hat sich an unserem Infostand informiert und an den Führungen durch die Einsatzstelle teilgenommen“, sagt er. Doch nicht nur dafür gab es Lob. „Die Kollegen haben das Einsatzszenario sehr gut abgearbeitet“, sagt er und freut sich auch über das Interesse seitens der Gemeindeverwaltung. „Das waren konstruktive Gespräche“, sagt Gerlach und richtet das auch an die Kollegen der Feuerwehr. Es sei sehr deutlich geworden, wo die Grenzen des Katastrophenschutzes liegen würden und dass die Bevölkerung eben auch selber vorbereitet sein müsse, wiederholt er.