An der neuen Kita an der Bahnhofstraße wird es keine Tempo-30-Zone geben.

An der neuen Kita an der Bahnhofstraße wird es keine Tempo-30-Zone geben.

Geht es nach den Politikerinnen und Politikern der Bevergemeinde, so würde es an zahlreichen Stellen im Ort Geschwindigkeitsbegrenzungen geben. Doch in den meisten Fällen hat der Kreis Warendorf mit seinem Straßenverkehrsamt noch ein Wörtchen mitzureden.