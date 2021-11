„Die steigenden Infektionszahlen lassen uns keine andere Wahl“, sagt Bürgermeister Karl Piochowiak und blickt mit Besorgnis auf den aktuelle Entwicklung. Denn obwohl – zumindest nach aktuellem Stand – Veranstaltungen mit einer 2G-Regelung zulässig sind, haben sich die Gemeindeverwaltung und die Ostbevern Touristik kurzfristig dazu entschlossen, den Winter-Hüttenzauber auf dem Ambrosiuskirchplatz abzusagen.

Nachdem die Veranstaltungsreihe im vergangenen Jahr bereits aufgrund der Pandemie entfallen musste, sollte es in diesem Jahr wieder Budenzauber an vier Adventsdonnerstagen geben. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot von unzähligen Ostbevernern gerne genutzt, um sich bei Glühwein und Livemusik gemütlich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Darauf muss nun wieder verzichtet werden. Eine schmerzliche Entscheidung, wie es aus dem Rathaus heißt. Diese fiel erst am späten Donnerstagnachmittag nach langen Überlegungen und gründlichem Abwägen: „Uns allen blutet das Herz, dass wir erneut auf den Winter-Hüttenzauber verzichten müssen. Allerdings sehen wir uns aber auch in der Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucher und Standbetreiber. Aber es wäre zu diesem Zeitpunkt mehr als fahrlässig, an den bestehenden Planungen festzuhalten. Dafür steigen die Zahlen momentan einfach zu rasant“, erläutert der Verwaltungschef und hofft auf Verständnis unter den Bürgern für die Absage.

Neujahrsempfang findet ebenfalls nicht statt

Und noch eine weitere Absage schickt der Bürgermeister gleich hinterher. Denn auch der Ostbeverner Neujahrsempfang 2022 wird nicht stattfinden – auch wenn die Planungen dafür im Rathaus bereits angelaufen waren. Die Entscheidung für diese Absage begründet Piochowiak damit, dass das aktuelle Infektionsgeschehen momentan befürchten lasse, dass es im Januar – wenn überhaupt – nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen und unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein werde, zu größeren Veranstaltungen einzuladen. „Ich verbinde den Neujahrsempfang aber mit Gesprächen und Begegnungen bei einem Glas Sekt sowie dem Anstoßen auf das neue Jahr. Das sehe ich für den kommenden Januar derzeit allerdings nicht“, bedauert der Verwaltungschef nach der Absage in diesem Jahr auch das Entfallen der Veranstaltung im kommenden Jahr.

Allerdings hat die Gemeinde in diesem Fall schon einen Plan B. So soll der Empfang im Laufe des kommenden Jahres nachgeholt werden. Ein Termin steht dafür allerdings noch nicht fest.