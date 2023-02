Keine Chance für Captain Kirk und seine Mannschaft

Auch in der Gemeindeverwaltung in Ostbevern wurde an Altweiber ordentlich gefeiert.

Wenn im Kreishaus der Landrat die Macht an die närrischen Weiber abgeben muss und kräftig gefeiert wird , dann steht demn auch die Verwaltung der Bevergemeinde in nichts nach. Pünktlich um 11.11 Uhr versammelten sich die Verwaltungsmitarbeiter bunt kostümiert als Froschkönig, Einhörner, Rockstars oder die Crew der Enterprise in der Beverhalle. Und verteidigen Bürgermeister Karl Piochowiak und Kämmerer Dr. Michael König den Rathausschlüssel auch bis zuletzt, so gewannen doch am Ende die Damen des Hauses den „Machtkampf“.

