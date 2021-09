Keine Wahlparty im Rathaus

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl sind in vollem Gange, heißt es aus dem Rathaus. In der Bevergemeinde sind insgesamt 8387 Bürger wahlberechtigt. „Bereits im vergangenen Jahr wurde aufgrund der Corona-Pandemie darauf verzichtet, die Wahlergebnisse live im Rathaus zu präsentieren“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak in der jüngsten Ratssitzung. Auch in diesem Jahr, habe man sich dazu entschlossen, auf eine Wahlparty zu verzichten. Man wolle kein unnötiges Infektionsrisiko eingehen, so der Verwaltungschef weiter. Allerdings kann der Ausgang der Wahl in Ostbevern am Abend digital mitverfolgt werden. „Die aktuellen Wahlergebnisse aus den jeweiligen Wahlräumen werden unmittelbar nach ihrer Meldung im Rathaus erfasst und auf der Homepage der Gemeinde online gestellt“, so Piochowiak zum Prozedere. Wer nicht daheim am Rechner sitze, könne sich die Ergebnisse auch per App über das Smartphone abrufen. Bereits seit dem 16. August besteht für alle Wähler die Möglichkeit digital ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen. Der dazugehörige Link findet sich auf der Startseite der Gemeindehomepage.