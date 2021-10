KFD feiert runden Geburtstag

Die KFD will nostalgisch mit Sammeltassen feiern.

Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) St. Ambrosius besteht in diesem Jahr seit 130 Jahren. Dieses möchte das Leitungsteam zum Anlass nehmen, am 3. November (Mittwoch) eine Jubiläumsfeier auszurichten. Sie beginnt laut Ankündigung um 14.30 Uhr mit einer Oase des Gebetes in der St.-Ambrosius-Kirche. Dem anschließenden Kaffeetrinken möchten die Organisatorinnen etwas Nostalgie verleihen und bitten die Teilnehmerinnen, ein Sammeltassen-Gedeck – sofern vorhanden – mitzubringen, um Buttercreme-Torten und andere Köstlichkeiten nach alten Rezepten zu genießen. Anschließend wird Reinhilde Riesenbeck vom KFD-Regionalverband als Referentin über aktuelle Projekte der KFD berichten. Um besser planen zu können, bittet das Organisationsteam die Mitglieder um Anmeldung bis zum 30. Oktober (Samstag) bei Maria Zimmermann,

0 25 32/59 61, oder bei Agnes Rottwinkel,

0 25 32/72 67.