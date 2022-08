Kinderolympiade sorgt für gute Laune

Spiel, Spaß und vor allem gute Laune waren Trumpf beim Sommerfest, das von Mitgliedern der Initiative Eichendorff-Siedlung organisiert wurde. Siegmund Friedrich begrüßte in seiner Funktion als Vorsitzender die rund 60 Teilnehmenden bei bestem Wetter. Rund um die Mehrgenerationenhütte in der Eichendorff-Siedlung gab es laut einer Mitteilung der Verantwortlichen ein unterhaltsames Programm für Groß und Klein, sowie ein Kuchen- und Grillbüfett. Die Kinder konnten sich derweil bei einer Kinderolympiade spielerisch beweisen und Medaillen im Slalom erfahren, Dosen werfen und am Katapultspiel gewinnen. Zum Schluss gab es als Gewinn eine Planwagenfahrt durch die Bauernschaft für alle Kinder – durchgeführt von Heinz Reinker. Die Erwachsenen feierten bis tief in die Nacht.