Kläranlage unter die Lupe nehmen

Am 15. Mai öffnet die Ostbeverner Kläranlage anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Abwasserbetriebs TEO ihre Pforten.

„Wasser ist Vielfalt, es ist unser wichtigstes Lebensmittel, Lebensraum für Tiere, Insekten und Pflanzen, es dient der Erholung sowie Freizeitgestaltung und ist ein unverzichtbarer Grundstoff für Industrie und Wirtschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung des Abwasserbetriebs TEO.

Dieser sorgt mit den Kläranlagen für die Ableitung und Reinigung der Abwässer der über 47 000 Einwohner in Telgte, Everswinkel, Ostbevern und Beelen und öffnet zum zehnjährigen Bestehen die Türen für alle Bürger und Bürgerinnen.

Der Tag der offenen Tür auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel, Ostbevern und Beelen findet am 15. Mai (Sonntag) jeweils in der Zeit von 13 bis 16 Uhr statt. Die Ostbeverner Kläranlage finden Interessierte an der Westbeverner Straße 35. Sachkundige Führungen durch das Team der Kläranlage werden ab 13 Uhr zu jeder vollen Stunde angeboten.

Dabei erfahren die Bürgerinnen und Bürger, wie das Abwasser gereinigt wird und erhalten Einblicke in die tägliche Arbeit auf einer Kläranlage, heißt es in der Ankündigung weiter. Kleine Gäste können spielerisch die Abwasserwelt kennenlernen. Im Informationszelt erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes zu den Themenbereichen Kanalnetz, Starkregen, dem Ausbildungsberuf auf einer Kläranlage und Historie zum Abwasserbetriebs TEO.

Parkmöglichkeiten, informieren die Verantwortlichen, stehen vor dem Kläranlagengelände zur Verfügung – allerdings nur eingeschränkt. Es wird dazu geraten, umweltfreundlich mit dem Fahrrad zu kommen.