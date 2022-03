Kleiner Geist mit großer Wirkung

Nicht nur, dass das vorschriftswidrige Befahren von Radwegen in die falsche Richtung mit einem Bußgeld geahndet werden kann, es gehört zu den Hauptunfallursachen im Radverkehr. Deswegen hat die Gemeinde jetzt in Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde kleine weiße Geister auf verschiedene Radwege gesprüht.

Waren als Graffiti-Sprayer in Ostbevern, hier in Höhe der Zufahrt zur Loburg am Radweg Lienener Damm, unterwegs: Jürgen Holtmann, Ordnungsamtsleiterin Barbara Roggenland, Bürgermeister Karl Piochowiak und Richard Rauer

Auf dem Radweg am Lienener Damm im Einmündungsbereich zur Loburg ist eines zu finden, ein weiteres gibt es auf dem Radweg an der Bahnhofstraße und auch auf den Radwegen rechts und links der Hauptstraße sind sie nicht zu übersehen. Die Rede ist von Geisterradler-Graffiti. Sie wurden vor einigen Tagen in einer gemeinsamen Aktion des Ordnungsamtes Ostbevern und der Kreispolizeibehörde Warendorf an neuralgischen Stellen aufgesprüht, an denen Radfahrende die Radwege häufig in der falschen Richtung befahren und damit verbotswidrig unterwegs sind.

Die falsche Richtung ist nicht ungefährlich

Denn das Fahren entgegen der Fahrtrichtung ist nicht ungefährlich. Neben dem Risiko von Zusammenstößen mit entgegenkommenden Radlern auf den engen Radwegen ergeben sich besondere Gefahrensituationen dabei vor allem in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen, da Radfahrende aus falscher Richtung von den – ihren Weg kreuzenden – Verkehrsteilnehmenden nicht erwartet werden.

Die radfahrenden Geister-Piktogramme sollen nun auf diese Gefahr hinweisen und daran erinnern, dass es geboten ist, die Straßenseite zu wechseln.

Weitere neuralgische Punkte gesucht

Neben den bereits aufgesprühten Geisterradler-Symbolen an der Hauptstraße, Bahnhofstraße und am Lienener Damm sollen in den nächsten Wochen noch weitere Graffiti an Stellen aufgebracht werden, an denen sich Gefahrensituationen durch falschfahrende Radler ergeben. Die Ostbeverner sind eingeladen, mögliche Gefährdungspunkte an das Ordnungsamt zu melden

Im Rathaus ist außerdem ein Flyer mit dem Titel „Geisterradler leben gefährlich!“ erhältlich. In dem Flyer ist neben Informationen zum Thema auch eine Auflistung der Tatbestände und der damit verbundenen Verwarngelder zu finden. Denn Geisterradeln ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Fehlverhalten. Allein das Fahren auf der falschen Seite kostet Radler mitunter 20 Euro. Geht eine Gefährdung damit einher oder gar ein Unfall, wird es noch teurer.