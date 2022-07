Klima: „Kinder sind unvoreingenommen“

„energielenker“ zu Gast in der Spielstadt

Ostbevern

„Die Mädchen und Jungen sind noch ohne Scheuklappen, ihnen fällt mit Blick in die Natur schneller auf, was besser sein könnte“, lobt Jenny Kamp von „energielenke“. In der Spielstadt war sie jetzt zu Gast – zusammen mit ihrem Kollegen Lukas Nölken.

-rei-