Kolping-Radtour führt zu Hofkreuzen

Hofkreuze in der Bauerschaft Loburg steuerte die Kolpingsfamilie an.

Zu einer Radtour durch die Bauerschaft Loburg hatte die Kolpingsfamilie eingeladen. Marianne Pottebaum von der Ostbevern Touristik wusste dabei etwas zu den Hofkreuzen zu erzählen. Sie hatte sich mit der Entstehung und Geschichte der angefahrenen Stationen beschäftigt und berichtete, dass es fast immer einen Grund – von der glücklichen Heimkehr aus einem Krieg bis zur Hochzeit des Hoferben – für ein Kreuz oder eine Kapelle gab, was heute laut einer Mitteilung der Kolpingsfamilie nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. So war an den Stationen ein Unterschied hinsichtlich der Pflege und des Schmucks zu erkennen. Den Abschluss bildete ein Besuch am Kapellenkamp.