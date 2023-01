Könige ersingen fast 17 000 Euro

Am 7. und 8. Januar haben sich wieder viele Mädchen und Jungen als Sternsinger auf dem Weg gemacht, um den Menschen in Ostbevern und Brock von der weihnachtlichen Botschaft zu erzählen und den Segen an die Türen zu schreiben. Unterstützt wurden die Kinder von Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern aus der Messdienergemeinschaft und weiteren Ehrenamtlichen.

Insgesamt konnte eine Summe von 16 990,48 Euro an Spenden und Kollekten gesammelt werden. Diese teilt sich folgendermaßen auf: In Brock wurden am Sonntag 2479,53 Euro gesammelt. In Ostbevern belief sich die Summe auf 14 510,95 Euro. Die Summen kommen für Brock dem Projekt „Mukisa Foundation“ in Uganda und für Ostbevern dem Projekt „Zukunft für Straßenkinder in Riruta Nairobi/Kenia“ zu Gute.

Allen Spenderinnen und Spendern, den vielen Fahrern und ehrenamtlichen Helfern und natürlich allen Kindern, die als Könige und Sterndeuter unterwegs waren, wird gedankt, schreibt die Kirchengemeinde in einer Mitteilung.