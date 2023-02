Königspaar fasziniert mit „Aschenbrödel“

Mit dem traditionellen Winterfest starteten jetzt die Loburger Schützen ins neue Jahr. Im voll besetzten Saal Mersbäumer begann der Abend mit dem Einmarsch des Königspaares und dem Hofstaat. Nach den Grußworten durch den zweiten Vorsitzenden Bernd Annegarn übernahm DJ Patrick Hagedorn das Kommando. Die erste Tanzrunde eröffnete das Königspaar Heike und Andreas Hüttemann. Schnell schlossen sich der Hofstaat und alle Gäste an.

Parodie des Märchens „Aschenbrödel“

Zur Unterhaltung folgte ein Auftritt von Zauberer Thomas Dornbusch aus Münster. Er konnte mit seiner Kunst das Publikum zum Staunen bringen und ließ sich dabei nicht in die Karten schauen. Schon traditionell ist der Auftritt des amtierenden Königspaares mit dem amtierenden Hofstaat. Die Darbietung in diesem Jahr − eine Parodie des Märchens „Aschenbrödel“ − faszinierte die Gäste. Die Protagonisten bewiesen einmal mehr ihr schauspielerisches Talent.

Es folgte die beliebte Tombola. Bereits im Vorverkauf wurden fast alle Lose verkauft. So startete die Verlosung gegen Mitternacht. Glücksfee an der Lostrommel war natürlich Königin Heike. Sie musste für alle Anwesenden die richtigen Gewinnnummern ziehen. Mehr als 70 Preise gab es zu gewinnen. Die drei Hauptgewinne waren natürlich die begehrtesten Preise. So gab es einen Biber-Card-Gutschein über 100 Euro für Jan Meckmann und ein Fass Bier (gesponsert von der Bever Drink GmbH) für Samira Karidio. Über den Hauptpreis, einen Reisegutschein (gesponsert vom Reisebüro Neumann) durfte sich schließlich Oliver Schapmann freuen.