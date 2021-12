Kostenlos zum Bahnhof?

Wie lässt sich die Nutzung des Busverkehrs zwischen dem Ortskern und dem Bahnhof in Brock stärken? Für eine Attraktivierung wird es am Januar 2022 eine Halbstundentaktung geben. Doch das ist nach Ansicht der Christdemokraten nicht ausreichend, um noch mehr Bürger zu Nutzern zu machen.

Wenn es in den Haushaltsberatungen nach der CDU geht, sollen die Pendler den Bahnhof in Brock künftig mit dem Bus anfahren – und das nach Möglichkeit kostenlos.

Den Öffentlichen Personennahverkehr stärken – das ist das Ziel eines Antrages der CDU-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen gewesen. „Wir müssen das Angebot noch einmal attraktiver machen“, sagte Wolfgang Weglage (CDU) mit Blick auf den Busverkehr zwischen Ostbevern und dem Bahnhof in Brock. Die Idee: Kostenlose Busverbindungen zwischen dem Ortskern und dem Bahnhof anbieten.

In der Begründung des Vorstoßes heißt es von Seiten der CDU: „Im Mai 2020 wurde seitens der Gemeindevertretungen beschlossen, eine halbstündige Taktung der Busverkehre – analog zu den Bahnfahrten nach Münster und Osnabrück – bei den Verkehrsbetrieben abzufragen. Dieses Angebot wird ab Januar 2022 realisiert.“ Dennoch weist die CDU darauf hin, dass die Auslastung der Busse, die ohnehin schon zum Bahnhof fahren, nicht so gut ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Eine Akzeptanz – vor allem auch des neuen, engmaschigeren Angebots – könne eben durch Verzicht auf das Fahrentgelt erhöht werden. Das sei vor allem mit Blick auf die Bewohner des neuen Baugebietes Kohkamp III – Stichwort Bushaltestelle am Kreisverkehr – vorteilhaft. So könne dem Individualverkehr entgegen gewirkt und die Bürger dazu animiert werden, mehr für den Umweltschutz zu tun.

Grundsätzlich sei in dieser Sache eine Anfrage an den Kreis Warendorf möglich, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak. Welche Kosten für die Gemeinde dabei entstehen würden, war allerdings noch nicht klar. In dem in Rede stehenden „Linienbündel WAF 7“ gibt es in den kommenden Jahren kein eigenwirtschaftliches Angebot der Gemeinde, so dass der Kreis Warendorf beabsichtigt, mit der Gemeinde Ostbevern eine Finanzierungsvereinbarung für die Jahre 2022 bis 2030 zu schließen. „Zusätzlich zu den bereits veranschlagten 70 000 Euro sind hierfür für das Jahr 2022 weitere Aufwendungen in Höhe von rund 220 000 Euro zu veranschlagen. Für die Folgejahre sind entsprechend einer Preisgleitklausel die Beträge fortzuschreiben“, heißt es in der Sitzungsvorlage dazu.

Trotz dieser Kosten, sei es „grundsätzlich nicht ausgeschlossen“, sagte Bürgermeister Karl Piochowiak. Dennoch kamen aus dem Gremium noch weitere Vorschläge zur Attraktivierung der Strecke zum Bahnhof. So schlug Wolfgang Weglage vor, ob es nicht möglich sei, für die Dauer eines halben Jahres zunächst den Nutzern Einzelfahrtickets zu erstatten. „Das Geld könnte man aus dem Klimafond nehmen“, sagte er. „Oder man unterstützt jedes Monatsticket mit einer Summe zwischen 20 und 30 Euro“, schlug Thomas Manthey (SPD) vor.

Ein weitergehender Beschluss wurde nicht gefasst. Auch auf das Einstellen weiterer Haushaltsmittel wurde verzichtet.