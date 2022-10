Kräuter sind gefragt und schnell weg

Das Sortiment am Rande des Wochenmarkts war wieder einmal groß. Die KFD St. Ambrosius hatte erneut zur Staudenbörde eingeladen. Eine Pflanzengattung ist dabei stets besonders beliebt.

„Nächstes Jahr komme ich bestimmt wieder her“, sagte Martina Lotte. Die Vadruperin kam am Donnerstag zur jüngsten Staudenbörse der KFD St. Ambrosius und war mit deren Angebot vor Ort mehr als zufrieden. Denn dort gab es wieder – wie immer im Frühjahr und Herbst – eine große Auswahl an Pflanzablegern.

Barbara Middrup, Elisabeth Nünning und Dörthe Reckermann organisieren die Veranstaltung der Frauengemeinschaft schon seit mehreren Jahren. Jedes Mal, so schätzte Elisabeth Nünning, wird dieser von etwa 20 Gartenliebhabern genutzt, um Ableger zu tauschen, anzubieten und auch gegen eine Spende mitzunehmen. Die Gelder der letzten Tauschaktionen kamen der Ukraine-Kinderhilfe wie auch einer Hilfsorganisation der Flutkatastrophe im Ahrtal zugute, wie Mathilde Eichholt, kfd-Vorsitzende, sagte. Sie selber brachte Malve aus ihrem Garten mit. „Die ist mir viel zu groß geworden“, erklärte Eichholt den Grund.

Das Sortiment am Rande des Wochenmarkts war wieder einmal groß: „Wir haben alles quer durch die Bank", beschrieb Elisabeth Nünning die Vielfalt. „Vor allem an Stauden", führte sie weiter aus. Dazu gehörten beispielsweise Ableger von Schleierkraut, sogenannten Gelenkblumen oder auch Knöllchenblumen, die übrigens so gar nichts mit den Tickets unter dem Scheibenwischer des Autos zu tun haben, wie Nünning lachend bestätigte.

Sie wie auch ihre Mitstreiter innen haben den grünen Daumen, wie schon ihr großes Wissen rund um alles, was grünt und blüht, beweist. Das wurde auch von Martina Lotte bestätigt: „Die Beratung ist klasse.“ Sie nahm nicht für den eigenen Garten eine Auswahl mit, sondern für eine etwa acht Quadratmeter große Freifläche am Vadruper Kindergarten. Dies war mit der Einrichtung abgesprochen, die sich wohl mit den Kindern über die Stauden freuen wird. „Da wird es dann im nächsten Jahr schön blühen und die Kinder können die Insekten beobachten“, erklärte Martina Lotte, die mit ihrem Söhnchen Mika da war.

Neben den vielen Ablegern von den Blüh- und Grünpflanzen waren auch Gräser im Angebot. Ebenso gab es eine kleine Auswahl an Kräutern, aber: „Die sind immer gefragt und daher schnell weg“, berichtete Elisabeth Nünning.

Wer mit Wurzeln von Rhabarber und Brombeeren den Treffpunkt verließ, kann eine fruchtige Ernte im nächsten Jahr erwarten. Und wer dieses Mal nicht fündig wurde, kann auf die Aktion im Frühling bauen. Dass dann die Staudenbörse wieder stattfinden wird, ist sicher.