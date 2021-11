Kreative Handarbeit und zahlreiche Klassiker

Nachdem der Leprabasar der KFD im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, ist nun die 48. Auflage geplant. Dazu lädt die Frauengemeinschaft am 21. November (Sonntag) ins Edith-Stein-Haus ein. Es gilt die 3G Regel (geimpft, genesen oder getestet), die Nachweise werden geprüft. Außerdem darf nur eine begrenzte Anzahl an Personen im Haus sein, schreibt die KFD. Das Edith-Stein-Haus darf nur mit einer mindestens medizinischen Maske betreten werden.

Der Basarerlös wird – wie seit vielen Jahren – an die Dr.-Ruth-Pfau-Stiftung, die in Pakistan das Lebenswerk der Namensgeberin nachhaltig unterstützt, gespendet. Es ist eine Stiftung der Deutsche Lepra und Tuberkulosehilfe.

Dr. Ruth Pfau lebte seit 1960 in Pakistan. Ihre erste Begegnung mit Leprakranken in einer Bettelkolonie in Karachi bestimmten ihr Leben und ihre Arbeit. Heute wird mit Hilfe der Stiftung Arbeit geleistet, die in Pakistan Krankheiten wie Lepra, Tuberkulose und Blindheit behandelt und besiegen will und ein integratives Umfeld für Menschen mit Behinderungen schafft.

Das Vorbereitungsteam des Basars hofft, in diesem Jahr wieder einen hohen Betrag an die Stiftung überweisen zu können. Geldspenden für die Dr. Ruth Pfau-Stiftung können auf das Lepra-Konto der KFD bei der Vereinigte Volksbank Münsterland Nord eG (IBAN DE16 4036 1906 7243 1440 02) eingezahlt werden.

Gern gesehen sind auch Kuchen-, Torten- und Brotspenden für die Cafeteria sowie Marmelade, Gelees, Liköre oder Plätzchen für den Verkauf. „Natürlich erhöht auch eine Geldspende unseren Basarerlös“, schreiben die Organisatoren.

Im Angebot des Basars finden sich wieder verschiedene Klassiker, wie beispielsweise Adventskränze und -gestecke, Kerzen, Weihnachtsdekoration, eine große Auswahl an handgestrickten Socken, Topflappen, Schals, Stofftiere oder Kinder- und Puppenkleidung. Es wird wieder eine Verlosung mit attraktiven Preisen geben und nach Möglichkeit wird um die Mittagszeit der MGV Kinderchor mit seinen Liedern die Besucher unterhalten.