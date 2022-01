Kreiselkunst wird ab heute aufgestellt

Am heutigen Montag (17. Januar) beginnen im Kreisverkehr Westumgehung/Landesstraße 830 die Bauarbeiten für die Aufstellung der Skulptur der Ostbeverner Künstlerin Dietlind Seeburg. Da während der Bauarbeiten der Verkehr durch eine Ampelschaltung geregelt wird, kann es möglicherweise zu Verkehrsbehinderungen kommen, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Im Laufe des Mittwoch (19. Januar) werden die Bauarbeiten wieder beendet sein, teilten die Verantwortlichen in diesem Zusammenhang mit.