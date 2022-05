Kritik an verbalen Rundumschlägen

Bürgermeister Karl Piochowiak nimmt noch einmal Stellung zu den Entscheidungen rund um die geplante Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof in Brock.

In der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses (UPA) nahm Bürgermeister Karl Piochowiak noch einmal Stellung zu den Entscheidungen rund um die Park-and-Ride-Anlage, die am Bahnhof in Brock angedacht ist. Wie berichtet, hatte der Rat in der vergangenen Woche entgegen des Beschlusses des UPA gestimmt und dem Bürgermeister aufgetragen, erneut über eine Verschiebung der Fördermittel mit dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) Gespräche aufzunehmen. „Dieser Gesprächstermin findet nun am 31. Mai beim NWL statt“, teilte Piochowiak mit.