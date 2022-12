Kundenzahl hat sich vervierfacht

„Es fehlt uns an allen Ecken und Enden“, bringt Erwin Kock die aktuelle Situation des Fairteilers auf den Punkt. Karl Wördemann nicht. Denn die Zahl der Bedürftigen ist innerhalb von nur vier Monaten um etwa 200 auf 850 Kunden gestiegen, in erster Linie durch die höhere Zahl an Flüchtlingen. Und, wie die Verantwortlichen seit einigen Wochen feststellen müssen: Der Umfang der zur Verfügung stehenden Lebensmittel ist kleiner geworden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert