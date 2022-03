Kunst und Historie eines Schlosses

Im Rittersaal des Wasserschlosses Loburg entführte Ulrich Lunkebein seine Gäste in die wechselvolle Geschichte des ehemaligen barocken Schlosses Loburg, das 1294 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Bei Kaffee und Kuchen nahm der langjährige Loburg-Pädagoge für Kunst, Geschichte und Sport seine Gäste mit auf eine spannende, unterhaltsame und etwa zweistündige Führung durch die vom Bischof vor einigen Jahren für zwölf Millionen Euro umgebauten Räume.

Es beherbergt das „Collegium Johanneum“, ein freies, katholisches Internatsgymnasium des Bistums Münster. 960 Schülerinnen und Schüler besuchen das Gymnasium. Im Schloss, so erzählte Ulrich Lunkebein, seien die Internatsverwaltung, ein Selbstlernzentrum sowie Freizeit- und Speiseräume für Internat und Schule untergebracht.

Schloss mit 135 Räumen

Im Rahmen des „Ostbevern Touristik-Programms“ stand nach dem Rundgang durch das 135 Räume umfassende Schloss als Höhepunkt dieser Veranstaltung die außergewöhnliche Loburger Kunstsammlung. Diese war zwischen 1962 und 1970 zu einer Zeit entstanden, als Theo Schäfer von 1961 bis 1992 als Kunsterzieher an der Loburg tätig war.

In dieser Zeit wurde auch schrittweise das Schulgebäude erweitert. So erfuhren die Besucherinnen und Besucher, dass der 2017 verstorbene Künstler im Auftrag des Collegium Johanneum Druckgrafiken bedeutender Künstler, insbesondere aus der Epoche des deutschen Expressionismus, erwarb. Weil in der Baufinanzierung auch Geldmittel für „Kunst am Bau“ ausgewiesen waren, investierte Theo Schäfer diese sinnvoll in originale Druckgrafiken.

Werke seit 2018 restauriert

Die Werke wurden während der Renovierung des Schlosses ausgelagert und sind seit 2018 restauriert und neu gerahmt im Schloss ausgestellt. Beim Rundgang erklärte Ulrich Lunkebein auch den Unterschied bei den Druckgrafiken an den sehenswerten Bildern. Diese unterscheiden sich in drei Drucktechniken: Holzstich, Radierung und Lithographie. So sahen die Gäste Holzdrucke von Albrecht Dürer sowie Drucke von Käthe Kollwitz und Picasso.

Von Pablo Picasso ist auch die berühmte Friedenstaube zu sehen, die er 1961 gemalt hatte. Von Käthe Kollwitz ist etwa eine Radierung aus dem Jahre 1901 zu sehen. Sie zeigt eine zwischen zwei Häuserfronten ausgestellte Guillotine, um die überwiegend Frauen die Carmagnole tanzen.

Eindrucksvolles Kunstwerk Schäfers

Den tiefen Einblick in die künstlerischen Werke setzte Ulrich Lunkebein im Treppenhaus fort, denn dort hat sich der Bildhauer und Maler Theo Schäfer mit einem eindrucksvollen Kunstwerk verewigt. Sein Gemälde von 1973 erstreckt sich über zwei Wandseiten, die über das Treppenhaus ins erste Stockwerk führen.

Lunkebein, der durch die 40 Jahre seiner Lehrertätigkeit an der Loburg jeden Winkel kennt, erklärte das Bild mit den Farben Rot, Blau und Schwarz. Es bestehe aus Zeichen, Symbolen und Metaphern und stelle ein Arrangement aus der Bibel wie Bergpredigt, dem letzten Abendmahl und der Verklärung des Herrn dar.