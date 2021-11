Kunst und Kaffee im Schloss Loburg

Die Nachfrage war groß: Zu einer Führung im Schloss Loburg hatte der Ostbevern Touristik Anfang Oktober eingeladen. Die Nachfrage für dieses Angebot war nach Mitteilung der Veranstalter so groß, dass die Plätze schnell ausgebucht waren. „Deswegen freuen wir uns, diese besondere Führung nun erneut am Sonntag (14. November) anbieten zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Interessierte werden gebeten, sich zeitnah anzumelden. Die Teilnehmer erwartet ein Kaffeetrinken im Rittersaal, wo von Gästeführer Ulrich Lunkebein alles Wissenswerte rund um das Schloss Loburg erläutert wird.

Danach gibt es noch ein besonderes Bonbon: Eine Ausstellung mit vielen originalen Kunstwerken des Expressionismus und Holzdrucken von Albrecht Dürer. Dazu gehören ebenso originale Drucke von Käthe Kollwitz und Picasso. Diese musealen Werke wurden in den 1960iger Jahren vom damaligen Kunstlehrer der Loburg, Theo Schäfer, für die Schule erworben.

Der etwas andere Besuch im Schloss Loburg dauert rund zweieinhalb Stunden. Gestartet wird um 15 Uhr am Haupteingang des Schlosses. Die Teilnehmergebühr beträgt 15,60 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.

Anmeldung unter www.ostbevern-touristik.de oder

0 25 32/ 43 10 350. Teilnehmer werden gebeten, den 3G-Nachweis bereitzuhalten.