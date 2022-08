Landfrauen radeln nach Nordkirchen

Gut gelaunt und bei bestem Wetter machten sich 18 Landfrauen aus Ostbevern mit Fahrrad und Gepäck auf den Weg nach Nordkirchen. Über schön gelegene Radwege führte die über 70 Kilometer lange Strecke zunächst über Telgte und Wolbeck bis nach Rinkerode. Dort wurde eine länger Pause in einem Gasthof eingelegt. Gestärkt ging es danach durch die Davert über Davensberg und weiter bis zum Schloß Nordkirchen. Dort gab es Gelegenheit zum Verweilen oder für Spaziergänge. Übernachtet wurde im Hotel Clemens August in Davensberg. Nach dem Frühstück traten die Teilnehmerinnen am nächsten Tag die Heimkehr an. An Haus Heidhorn vorbei durch die Hohe Ward und den Wolbecker Tiergarten radelten die Frauen bis nach Wolbeck, wo eine kleine Pause zur Stärkung eingelegt wurde. Über Telgte und Lauheide ging es dann zum Heidehotel Waldhütte. Nach einem gemeinsame Abendessen dort, trat die Gruppe die Rückreise nach Ostbevern an.