Landfrauen wollen Zeichen für Frieden setzen

Die Friedensinitiative Münster und die Osnabrücker Friedensinitiative rufen zur Teilnahme an der Friedenskette am Freitag (24. Februar) auf. Es wird hiermit an 375 Jahre Westfälischer Frieden erinnert wie auch an den Krieg in der Ukraine, der an diesem Tag schon ein Jahr andauert.

Die Landfrauen möchten sich an der Friedenskette, die durch ein Menschenband zwischen Münster und Osnabrück geschlossen werden soll, beteiligen. Geplant ist, dass die Teilnehmer zwischen 15 und 15.45 Uhr an dem angemeldeten Streckenabschnitt ankommen. Danach soll um 16 Uhr die Friedenskette geschlossen werden. Für die Teilnehmer aus Ostbevern ist der Abschnitt Schmedehausen/Postdamm vorgesehen. Interessierte treffen sich aus diesem Anlass um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Hallenbad, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Anmeldungen hierfür nimmt Christiane Tidde (1643) nachmittags ab 15 Uhr entgegen.