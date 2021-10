Landvolk bindet Erntekrone

Am Mittwochabend wurde auf dem Hof Wißmann in der Dorfbauerschaft die diesjährige Erntekrone gefertigt. In gemeinsamer Arbeit von Landjugend, Landfrauen und Landwirtschaftlichem Ortsverein wurden die Ähren zusammengebunden. Die dafür benötigten Ähren, die von Landwirten aus der Umgebung gespendet worden sind, wurden schon im Sommer gesammelt. Am morgigen Sonntag um 11 Uhr beginnt der Erntedankgottesdienst in der Ambrosius-Kirche, wo die Erntekrone zu sehen sein wird.