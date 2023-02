Nils Wonnemann und Bernd Eggenhaus verbringen drei Monate in Kanada

Ostbevern

Auch wenn die Tage manchmal sehr lang waren und die Arbeit anstrengend, so möchten Nils Wonnemann und Bernd Eggenhaus ihre Zeit in Kanada nicht missen. Drei Monate verbrachten die beiden in Oxbow auf einer Farm, erlebten eindrucksvoll die Weite des Landes und arbeiteten auf mitunter 34 Hektar großen Feldern.

Von Anne Reinker