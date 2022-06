Lebensgeister neu wecken

Drei Jahre Vereinsgeschichte fasste der Heimatverein Ostbevern am Montagabend bei seiner ersten ordentlichen Mitgliederversammlung seit Corona-Beginn zusammen. Weil es kaum Aktivitäten gab, fiel der Bericht für die Jahre 2020 und 2021 kurz und knapp aus: „Totalausfall.“ Umso mehr setzte sich Vorsitzender Franz-Josef Elberich dafür ein, die Lebensgeister neu zu wecken und seine vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu motivieren, die Vereinsarbeit wieder zu beleben und zu neuen Ufern aufzubrechen. Bürgermeister Karl Piochowiak wies auf die Bedeutung des Heimatvereines für die Gemeinde hin. Es gelte die Vergangenheit zu kennen und Erinnerung an Vergangenes aufrechtzuerhalten und zu bewahren und auch an der Gestaltung der Zukunft mitzuwirken.

Personalfragen stehen im Mittelpunkt

Im Verlauf der Zusammenkunft stand das Personal im Mittelpunkt. Die Amtszeit der Vorstände Franz-Josef Elberich, Engelbert Schulze Hagen, Rudolf Eschkotte, Alfred Stiller und Klaus Brandes war wegen ausgefallener Mitgliederversammlungen abgelaufen. Sie erklärten sich jedoch bereit, ein Jahr lang kommissarisch im Amt zu bleiben. Die Versammlung stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu. Franz-Josef Elberich ließ jedoch durchblicken, dass er 2023 nicht mehr für den Vorsitz kandidieren werde. Daher werde der Vorstand die Nachfolgeregelung in Angriff nehmen. Die Mithilfe aller sei dabei gewünscht, betonte Elberich. Die Wahlen zum Beirat fielen einstimmig aus, worüber sich Elberich sehr freute. Denn die Aufgaben im Heimathaus und im Heimatverein seien so vielseitig, dass das ehrenamtliche Engagement der bewährten Kräfte wieder erforderlich sei und nicht genug geschätzt werden könne. Als Beiratsmitglieder wurden gewählt: Josef Bals (Heimathaus), Franz-Josef Cord-Kruse (Museum Heimathaus), Albert Pries (Museum Heimathaus), Erwin Kock (Termine Heimathaus), Hermann Kövener (plattdeutsche Veranstaltungen), Manfred Schapmann (Chor), Angelika Schulze Hagen (Garten und Deko), Franz Achterholt (Technik Heimathaus), Ludger Kövener (Touren) und Hildegard Wördemann (Textiles und Deko). Als Paten stehen zur Verfügung: Maria Als (Heimathaus), Heinz Wibbels (Schusterei), Ralf Bäseke (Garten), Werner Winkelsett (Schmiede), Hildegard Wegmann (Führungen), Marianne Pottebaum (Schule), Annegret Stiller (Textil, Haushalt), Karl Wördemann (Ausstellungen), Robert Laufer (Imkerei), Bernhard Krampe (Landwirtschaft) und Dennis Laumann (Digitalisierung).

Diesen treuen Weggefährten dankte Vorsitzender Elberich: „Eure Arbeit ist so wertvoll für unseren Heimatverein.“ Den Kassenbericht gab Schatzmeister Rudolf Eschkotte. Die Kassenprüfer bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Abschied nahm die Mitgliederversammlung von Werner Schubert und Franz-Josef Birke, die sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für den Heimatverein eingesetzt hatten und nun kürzer treten wollen. Werner Schubert, der lange Zeit auch stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins war, hat für die Heimatforschung sehr viel geleistet. Dazu gehört auch ein kleines Notizbuch, das er in zeitaufwendiger Arbeit entziffert hatte und am Montagabend den Mitgliedern präsentierte. Klaus Brandes zeigte in einer Bilderschau Fotos von Aloys Pohlmann, die in dem Buch „Mein Ostbevern“ nicht berücksichtigt werden konnten.